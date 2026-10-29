The Duskbloods, le prochain FromSoftware à sortir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, va finalement arriver plus tard que prévu. Le studio vient de faire un communiqué.

FromSoftware a une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient The Duskbloods cette année sur Nintendo Switch 2. La future exclu va finalement avoir un peu de retour. Le studio a décidé de prendre un peu plus de temps pour fignoler les réglages de ce titre dont le gameplay exploite à fond les fonctionnalités en ligne, afin de proposer une expérience vraiment solide à la sortie.

The Duskbloods est reporté à 2027 sur Nintendo Switch 2

Un développement au long cours sera-t-il un gage de qualité ? C'est en tout cas ce que considère FromSoftware dans le cas de The Duskbloods. Le studio à qui ont doit notamment le GOTY Elden Ring a finalement décidé de prolonger de quelques mois le développement de sa future exclusivité Nintendo Switch 2.

On a appris cet après-midi que FromSoftware repoussait la sortie de The Duskbloods à 2027 au lieu de la fin d'année 2026. Mais est-ce si surprenant ? Le jeu en ligne à venir sur Nintendo Switch 2 s'est fait particulièrement discret depuis son annonce. En dehors du playtest réseau d'août dernier, on n'a vraiment eu l'occasion d'en entendre parler, pas même aux dernières conférences de l'éditeur. Ce qu'on craignait se concrétise finalement, mais c'est probablement un mal pour un bien.

Les fans de Souls-like devront donc prendre leur mal en patience encore un peu. The Duskbloods va rester plus longtemps dans les fourneaux de FromSoftware afin de « pousser à un niveau encore plus élevé le concept du titre », comme cela est expliqué dans le post partagé sur le réseau social X par le studio. Ce dernier est toujours aussi décidé à se dépasser pour fournir la meilleure expérience possible.

Plus globalement, FromSoftware veut profiter de ce temps supplémentaire pour peaufiner encore The Duskbloods. Le studio mentionne notamment les « réglages finaux » et « l'équilibrage ». Puisqu'il s'agira d'un jeu en ligne, un peu à la manière d'Elden Ring Nightreign, il vaut en effet mieux une stabilité sans faille et un gameplay optimisé aux petits oignons. Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir cette future exclusivité Nintendo Switch 2.