Annoncé en exclusivité sur Switch 2, The Duskbloods a autant excité que déçu les fans de Bloodborne, et une bonne nouvelle pourrait se profiler pour ceux peu désireux d'acheter la nouvelle console de Nintendo.

The Duskbloods était l'un des clous du spectacle du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2. Il a notamment marqué les esprits par sa direction artistique rappelant à bien des égards celle de Bloodborne. La chose est d'autant plus évidente sachant que le jeu est également dirigé par Hidetaka Miyazaki, influent patron de FromSoftware. Malheureusement, son caractère principalement multijoueur et le fait qu'il arrive en 2026 exclusivement sur la Nintendo Switch 2 en a refroidi plus d'un. Mais un petit espoir est cependant permis sur ce dernier point.

FromSoftware ne veut pas répéter l'erreur de Bloodborne avec The Duskbloods

Malgré sa dynamique centrée sur le multijoueur, The Duskbloods partage plusieurs similitudes avec Bloodborne. Tout d'abord, la thématique du Sang y est centrale. Ensuite, le jeu est dirigé par nul autre qu'Hidetaka Miyazaki, qui avait également dirigé Bloodborne, une œuvre très personnelle qui lui tenait particulièrement à cœur. Là où le prochain jeu de FromSoftware se démarque toutefois de l'exclusivité PlayStation qui fêtait il y a peu ses dix ans, célébrés dans un assourdissant silence par Sony, c'est dans l'octroi des droits de la licence.

The Duskbloods sera en effet édité par Nintendo, mais seulement à destination de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Au Japon, FromSoftware s'assurera lui-même de l'édition de son titre. Dans son pays d'origine, le studio détient donc les droits d'auteur de sa dernière création. Une différence de poids par rapport à Bloodborne, qui est en revanche la propriété exclusive de Sony. Cela peut donc signifier que l'exclusivité Nintendo Switch 2 de The Duskbloods pourrait n'être que temporaire.

Notons toutefois que le trailer du jeu indiquait bien qu'il sera « uniquement disponible sur Nintendo Switch en 2026 ». Étant donné que FromSoftware détient cette fois les droits de sa licence, une sortie sur d'autres plateformes à partir de 2027 n'est donc pas exclue. Reste cependant à voir si The Duskbloods arrivera à séduire son public. Son orientation multijoueur risque d'en rebuter plus d'un, et sa direction artistique pourrait ne pas être du goût des adeptes des productions plus traditionnelles de Nintendo. L'avenir nous le dira.

Source : chizai-watch.com