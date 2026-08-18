The Duskbloods, la prochaine grosse exclusivité de la Nintendo Switch 2, vient d'être victime de leaks massifs juste avant la mise en route de sa période d'essai, révélant pas moins de 14 personnages jouables. Le jeu multijoueur de FromSoftware devrait visiblement proposer une grande variété de gameplays différents si l'on en croit ces premières informations.

La grosse exclu Nintendo Switch 2, The Duskbloods, victime de leaks importants

Après Elden Ring et son DLC l'Ombre de l'Arbre Monde, ainsi que le spin-off multijoueur NightReign, FromSoftware se prépare à lancer The Duskbloods qui n'a toujours pas de date de sortie. Le jeu sera d'ailleurs prochainement jouable gratuitement du 21 au 24 août 2026 à des heures précises pour tous les chanceux ayant réussi à s'y inscrire. On ne sait pas encore ce que nous réserve réellement le jeu si ce n'est qu'il proposera une ambiance à mi-chemin entre Bloodborne, Dark Souls et un univers un peu plus steampunk. À quelques jours seulement du lancement de sa période de test, The Duskbloods a été victime d'une fuite importante suite à une mise à jour des données sur les serveurs, révélant pas moins de 14 classes jouables.

Pour le moment, il est difficile de savoir quels seront les rôles précis de ces classes dans The Duskbloods, puisque leurs descriptions sont encore assez nébuleuses. Mais on peut tout de même voir se dégager les grands stéréotypes habituels. On aura donc des guerrières résistantes, des classes plus mobiles, des aficionados de la magie ou encore d'autres qui devraient être équipés d'équipements spéciaux. C'est peut-être encore maigre, mais ça nous donne une idée de ce qui nous attend et l'on sent déjà la patte de FromSoftware et son amour pour la dark fantasy horrifique s'étendre jusqu'ici.

La liste des 14 classes de The Dusckbloods qui ont leaké

Les inf Les information ci-dessous ont été traduite du japonnais tout en tentant de conserver un maximum les termes du jeu. The Duskbloods n'étant pas encore disponible, il se peut que quelques détails manquent de précision.