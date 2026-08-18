The Duskbloods, la prochaine grosse exclu Nintendo Switch 2, a leaké et près de 14 classes jouables sont maintenant connues et ça donne furieusement envie.
The Duskbloods, la prochaine grosse exclusivité de la Nintendo Switch 2, vient d'être victime de leaks massifs juste avant la mise en route de sa période d'essai, révélant pas moins de 14 personnages jouables. Le jeu multijoueur de FromSoftware devrait visiblement proposer une grande variété de gameplays différents si l'on en croit ces premières informations.
La grosse exclu Nintendo Switch 2, The Duskbloods, victime de leaks importants
Après Elden Ring et son DLC l'Ombre de l'Arbre Monde, ainsi que le spin-off multijoueur NightReign, FromSoftware se prépare à lancer The Duskbloods qui n'a toujours pas de date de sortie. Le jeu sera d'ailleurs prochainement jouable gratuitement du 21 au 24 août 2026 à des heures précises pour tous les chanceux ayant réussi à s'y inscrire. On ne sait pas encore ce que nous réserve réellement le jeu si ce n'est qu'il proposera une ambiance à mi-chemin entre Bloodborne, Dark Souls et un univers un peu plus steampunk. À quelques jours seulement du lancement de sa période de test, The Duskbloods a été victime d'une fuite importante suite à une mise à jour des données sur les serveurs, révélant pas moins de 14 classes jouables.
Pour le moment, il est difficile de savoir quels seront les rôles précis de ces classes dans The Duskbloods, puisque leurs descriptions sont encore assez nébuleuses. Mais on peut tout de même voir se dégager les grands stéréotypes habituels. On aura donc des guerrières résistantes, des classes plus mobiles, des aficionados de la magie ou encore d'autres qui devraient être équipés d'équipements spéciaux. C'est peut-être encore maigre, mais ça nous donne une idée de ce qui nous attend et l'on sent déjà la patte de FromSoftware et son amour pour la dark fantasy horrifique s'étendre jusqu'ici.
La liste des 14 classes de The Dusckbloods qui ont leaké
Les inf Les information ci-dessous ont été traduite du japonnais tout en tentant de conserver un maximum les termes du jeu. The Duskbloods n'étant pas encore disponible, il se peut que quelques détails manquent de précision.
- Blood-Eater | Walter
Le dernier survivant d'un clan éteint de chasseurs de sang rare. Son odorat difforme lui permet de traquer les angles morts du passé d'autrui. Il a sombré dans la folie à force de lécher le sang de sa propre sœur, qu'il a lui-même tuée, et marche encore aujourd'hui sur la ligne de mort en quête du « sang pur ».
- Guillotine | Gillian
Bourreau de la congrégation inquisitoriale de Marisbelle. Il porte sur son dos une immense lame de décapitation en fer. Après avoir été trop longtemps baigné de sang, sa propre mutation a commencé : il erre désormais pour abattre le « sang originel » avant que sa propre tête ne tombe. C'est l'un des guerriers maudits dans The Duskbloods.
- Foul-Rot | Veronica
Une religieuse aveugle abandonnée dans les souterrains d'une cathédrale en ruine. Elle disperse par automutilation les vésicules de sang difformes qui prolifèrent dans son corps. Les empreintes qu'elle laisse en marchant font pourrir instantanément tout ce qu'elles touchent.
- Nail-Pierced | Sébastien
Un fanatique qui s'enfonce des clous d'argent aux quatre coins du corps et fait de son sang qui s'écoule le catalyseur de miracles. En se blessant lui-même, il obtient temporairement une férocité écrasante, mais son corps et son esprit sont déjà entièrement brisés.
- Coffin-Bearer | Maurice
Un homme qui n'a cessé de récupérer des cadavres dans les rues crépusculaires de Temrat. Dans le cercueil de fer qu'il porte sur le dos s'agite une « créature difforme et boueuse qui fut autrefois sa famille » ; une horreur vivante dans The Duskbloods. En frappant l'ennemi avec ce cercueil, il aspire son sang et le donne à manger à ce qu'il contient.
- Thread-Torn | Oscar
Un taxidermiste dément qui coud directement sur son propre corps des chairs de bêtes venues de toutes les époques et de tous les horizons. En pleine bataille, il arrache les tissus de ses ennemis et se renforce en se rapiéçant de façon inquiétante. L'accumulation de cette force stagnante transforme son corps en une bête rare des temps anciens.
- Mud-Treader | Wulan
Une femme chevaleresque qui a acquis une puissance de jambes surhumaine à l'issue d'expérimentations humaines. De ses chevilles jaillit sans cesse un sang souillé, et sur la trajectoire de sa course se forment des marécages de poison écarlate.
- Candle-Snuffer | Isabelle
Ancienne servante du manoir aristocratique de Siltera. Elle possède la technique de matérialiser les ombres pour y enfermer et y dérober le sang de ses ennemis. Tout lieu où elle est passée se voit privé de la moindre lumière.
- Gut-Rinner | Randolph
Soldat d'assaut de la corporation d'armement de Sampère. Doté d'un mécanisme dorsal lui permettant de voltiger à volonté et d'une gigantesque lance perforante, il arrache la chair et le sang à travers l'armure même de son adversaire. Son abdomen étant largement mécanisé, il déchaîne de lourdes frappes de grande ampleur en utilisant la soif de sang comme catalyseur.
- Gazer-of-Flesh | Yuri
Un observateur hérétique qui s'est lui-même tranché les paupières des deux yeux. Il possède le pouvoir surnaturel d'intensifier la circulation sanguine de sa cible par le seul fait de porter son regard sur elle, la faisant exploser de l'intérieur. Tout est une question de sang dans The Duskbloods.
- Ash-Crown | Camilla
Une jeune fille dont le clan a été réduit en cendres par le feu. Elle manie les « cendres de sang », un mélange des cendres d'os de ses victimes et de son propre sang, pour pétrifier et cristalliser ses ennemis avant de les réduire en poussière.
- Rust-Gospel | Baldur
Un ancien prêtre cupide qui a garni l'intérieur de sa bouche d'une grande quantité de ferraille et d'aiguilles. Chaque fois qu'il prononce des paroles de prière, l'intérieur de sa bouche se lacère, et la brume de sang qu'il expectore devient une attaque redoutable.
- Dusk-Silt | Elsa
Une femme chez qui la maladie du crépuscule a atteint son stade final. Lorsqu'elle est attaquée, elle transforme son corps en boue sanguine pour esquiver et s'écouler, puis injecte directement son sang empoisonné dans le corps de son adversaire.
- First-Shard | L'ombre sans nom
Une masse de chair incomplète issue du « First Blood », qui ne comprend aucun langage et ne possède aucune origine propre. Une existence maudite qui imite de façon inquiétante les techniques de toutes les lignées de sang, une vraie menace dans The Duskbloods.