Après de longs mois d’attente, l’après Elden Ring commence enfin sérieusement à prendre forme pour FromSoftware. En effet, après avoir passé les dernières années à décliner sa licence sous de nombreuses formes, le studio se prépare désormais pour la sortie de son prochain titre, The Duskbloods, à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2 d’ici la fin de l’année 2026. Et alors qu’une grosse phase de test réseau fermée se prépare pour la fin du mois d’août, l’heure est maintenant venue pour les joueurs de tenter leur chance pour faire partie des heureux élus.

Les inscriptions au test réseau de The Duskbloods sont ouvertes

Car forcément, qui dit test fermé dit également places limitées, et surtout tirage au sort pour pouvoir y accéder. Cela étant, rassurez-vous : tout le monde peut dès aujourd’hui tenter d’obtenir son accès privilégié en remplissant le formulaire disponible sur le site officiel de The Duskbloods, accessible à cette adresse. Pour ce faire, il vous suffit alors de sélectionner votre région, votre pays puis votre langue natale afin de vous faciliter la vie, avant de suivre la démarche préconisée par FromSoftware pour pouvoir valider votre candidature.

Notez qu’il vous faut obligatoirement posséder un compte Nintendo pour pouvoir procéder à l’inscription, qui a officiellement ouvert ses portes ce 22 juillet à 16h (heure française), et qui s’étendra jusqu’au 28 juillet à 15h59 (heure française). Toutes les personnes retenues pour prendre part au test réseau de The Duskbloods seront ensuite recontactées le 7 août à partir de 15h, et pourront alors utiliser le code de téléchargement affiché sur le site du jeu pour pouvoir télécharger la version d’essai du jeu sur Nintendo Switch 2.

Quel sera le contenu de cette phase de test ?

Pour rappel, le test réseau de The Duskbloods permettra au studio de mettre à l'essai les performances de ses serveurs avant la sortie officielle du jeu. Car pour ceux qui l’ignoreraient encore, ce dernier prendra la forme d’un jeu multijoueur réunissant jusqu’à huit joueurs en ligne, dans une expérience de type PvPvE. Outre le fait de tester ses services en conditions réelles, ce test réseau permettra alors également à FromSoftware d’évaluer l’équilibrage du jeu, et de retoucher ce qui doit l’être en fonction des retours des joueurs.

Et bien que les détails sur le contenu exact de cette version d’essai soient encore inconnus, il apparaît que les principales mécaniques de jeu devraient ici être accessibles. Bien sûr, il s’agira toutefois d’une version en cours de développement, ce qui explique pourquoi le studio prévient la communauté que des bugs pourraient encore être de la partie. Quant au nombre de joueurs qui auront la chance de pouvoir essayer The Duskbloods en avant-première, c’est une information qui n’a toujours pas été révélée pour le moment.

Quand aura lieu le test fermé de The Duskbloods ?

Pour finir, rappelons que, comme annoncé par FromSoftware, la phase de test se déroulera sur un ensemble de trois jours, à raison d’une ou deux sessions de quatre heures chaque jour. Voici le planning complet de l'événement :

21 août : 12h – 16h

12h – 16h 22 août : 04h – 08h / 20h – 00h

04h – 08h / 20h – 00h 23 août : 12h – 16h

12h – 16h 24 août : 04h – 08h

Source : FromSoftware