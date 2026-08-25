Du 21 au 24 août 2026, certains heureux élus ont eu l'opportunité de tester The Duskbloods avant l'heure via une phase de test fermé, comme l'a fait Elden Ring Nightreign en son temps. Si celui-ci avait créé une certaine forme de scepticisme de la part des férus des productions FromSoftware, le jeu complet avait finalement réussi à convaincre son public. Ainsi, la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 du célèbre studio japonais semble aussi avoir su galvaniser les foules, malgré justement le fait qu'il n'est disponible que sur la dernière console de Big N.

The Duskbloods a compté plus de joueurs désireux de le tester que le test fermé d'Elden Ring Nightreign

C'est en tout cas ce qu'a avancé Yasuhiro Kitao, producteur de FromSoftware, dans le cadre d'un stream organisé par Famitsu. Celui-ci a ainsi révélé que la phase de test fermé de The Duskbloods aurait en effet compté plus d'inscriptions que celle d'Elden Ring Nightreign en son temps. « Cela a été une grande surprise pour nous ». Et difficile de lui donner tort, compte tenu du fait que le prochain titre du studio à venir a priori plus tard cette année est une exclusivité Nintendo Switch 2, contrairement à un Elden Ring Nightreign qui ciblait PC, PS5 et Xbox Series. Ce qui n'est en revanche pas surprenant, c'est que lesthétique du jeu, qui rappelle à s'y méprendre l'extrêmement apprécié Bloodborne, a définitivement suscité l'intérêt des fans.

Que cela se soit traduit par un succès retentissant pour le test fermé de The Duskbloods ou non est en revanche une autre histoire, cette période d'essai ayant visiblement connu d'importants soucis de serveurs, avec une réception oscillant entre l'excitation, la curiosité prudente et la déception. Toujours est-il que FromSoftware a visiblement réussi à convaincre son public qu'il est capable de proposer des expériences principalement multijoueur qui savent autant fédérer les joueurs que ses productions précédentes avant tout pensées pour le solo, mais avec une composante multijoueur supplémentaire.

Une perspective prometteuse pour la version complète du jeu ?

Le fait que The Duskbloods ait compté plus d'inscriptions pour son test fermé qu'Elden Ring Nightreign, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, demeure en tout cas un signe encourageant pour FromSoftware et le potentiel succès de son futur titre. Le sort des jeux axés sur le multijoueur dépend en effet totalement du nombre de joueurs actifs dessus. Si un tel titre n'arrive pas à attirer du monde et surtout à le garder, cela détermine entièrement s'il mérite un suivi sur le long-terme ou un abandon pur et simple.

Reste donc maintenant à voir si le succès sera au rendez-vous sur la version finale de The Duskbloods, attendu normalement plus tard dans l'année, mais exclusivement sur Nintendo Switch 2, et surtout si les serveurs capricieux de Nintendo sauront justement tenir la charge si les joueurs les investissent massivement.

Source : Famitsu sur YouTube