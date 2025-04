FromSoftware veut clairement soutenir la Nintendo Switch 2. En plus d'Elden Ring Tarnished Edition, qui comprend le jeu complet ainsi que sa seule et unique extension L'Ombre de l'Arbre-Monde, le studio a annoncé The Duskbloods. Une toute nouvelle licence qui sera exclusive à la prochaine console de Big N. Une exclu temporaire ou définitive ? On verra mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera disponible que sur Switch 2 à sa sortie en 2026. Malgré sa direction artistique encore somptueuse, le titre a déçu un certain nombre de joueuses et joueurs sur un aspect bien précis.

The Duskbloods est loin Bloodborne 2

Les premières secondes du trailer de The Duskbloods ont été trompeuses et ont amené certains à s'emballer trop rapidement. Mais c'est normal. Avec les visuels et l'apparition du nom de FromSoftware, beaucoup de monde a cru qu'il pouvait s'agir d'un Bloodborne 2, bien que la licence appartienne à PlayStation. Mais il n'en est rien et c'est tout sauf un Bloodborne 2, mais peut-être davantage une suite spirituelle ou à minima un clin d'oeil au chef d'oeuvre de la PS4 au niveau de l'esthétique. En revanche, The Duskbloods est très éloigné de Bloodborne, Elden Ring ou Dark Souls, puisque ce n'est pas une expérience solo... mais multijoueur. Il est ainsi plus proche sur le papier du prochain jeu Elden Ring Nightreign de FromSoftware.

« The Duskbloods est un jeu d'action multijoueur PvPvE décrivant une bataille dramatique pour le Premier Sang, le multijoueur en ligne à son cœur où jusqu'à 8 joueurs luttent pour la suprématie entre eux et contre des ennemis difficiles. Les joueurs deviennent des « Twilight Bloodlines qui ont acquis des pouvoirs au-delà de ceux des humains grâce à la puissance de leur sang spécial ».

Après la hype de l'annonce et des extraits, ce faux Bloodborne déçoit énormément certains en raison justement de sa dimension multijoueur. « Oh non, un jeu multijoueur, c'est quoi ce bordel »; « Un jeu multijoueur... c'est super décevant »; « C'est déjà un non pour moi »; « Il doit s'agir de la plus grande déception que j'aie jamais eue entre la révélation de la bande-annonce et la publication de l'information. Du même niveau que la déception Fallout 76 » peut-on lire sur X. Etes-vous également déçus après cette révélation sur The Duskbloods ?