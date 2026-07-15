Entre la sortie d’Elden Ring en février 2022, celle de son DLC en juin 2024, et enfin celle de son spin-off, Nightreign, en mai 2025, on peut dire que FromSoftware n’aura pas chômé au cours des dernières années. Mais parce qu’il ne doit pas y en avoir que pour Elden Ring, le studio est également à l’œuvre sur une nouvelle licence, The Duskbloods, à venir plus tard cette année en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Et après avoir confirmé l’arrivée d’une phase de test dès cet été le mois dernier, l’heure est venue pour le studio de nous en dire plus à ce sujet.

En effet, après de nombreux mois de silence, c’est au cours du Nintendo Direct du 9 juin dernier que The Duskbloods a fait un retour très remarqué par le biais d’un nouveau trailer particulièrement sanglant. Mais outre la joie de pouvoir enfin découvrir de nouvelles images du jeu, qui n'est pas sans rappeler un certain Bloodborne par son ambiance, ce qu’ont surtout retenu les fans, c’est l’annonce par FromSoftware de la possibilité pour certains joueurs d’essayer le titre en avant-première grâce à une phase de test fermée organisée dans le courant de l’été.

Et après un long mois de mystère sur la question, la nouvelle vient tout juste de tomber : c’est donc du 21 au 24 août prochain qu’aura lieu cette fameuse session d’essai pour The Duskbloods. Malheureusement, le studio n’a pas encore précisé la nature du contenu auquel il sera possible d’accéder durant ces quelques jours, ni même la date à laquelle les heureux élus seront informés de leur sélection. Tout ce que l’on sait, c’est que le formulaire d’inscription sera officiellement déployé dès la semaine prochaine, le 22 juillet plus précisément.

Plusieurs créneaux seront disponibles

« Aspirantes et aspirants Hémaliges, les batailles crépusculaires vous attendent ! », se réjouit alors FromSoftware, en annonçant au passage les différents créneaux disponibles. Car oui, en l’occurrence, il ne s’agira pas d’une phase de test continue, mais d’un enchaînement de créneaux de quatre heures répartis sur quatre jours de la façon suivante :

21 août : 12h – 16h

12h – 16h 22 août : 04h – 08h / 20h – 00h

04h – 08h / 20h – 00h 23 août : 12h – 16h

12h – 16h 24 août : 04h – 08h

Voilà qui devrait ainsi permettre à un certain nombre de joueurs de pouvoir en profiter, surtout quand on sait que The Duskbloods sera un titre multijoueur PvPvE réunissant jusqu’à huit joueurs au sein d’une même partie. Reste juste à savoir combien de places seront disponibles, point sur lequel aucune information n’a été fournie par FromSoftware pour le moment.

Sources : FromSoftware, Nintendo