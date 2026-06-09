Après un Elden Ring qui aura arraché la récompense ultime aux Game Awards 2022, FromSoftware a étendu sa franchise avec un gros DLC, L'Ombre de l'Arbre-Monde, ainsi qu'un spin-off, Elden Ring Nightreign, qui a également eu droit à son propre DLC. Désormais, il est temps pour le studio de passer à la suite avec The Duskbloods, un titre entièrement multijoueur, exclusif à la Nintendo Switch 2 et prévu courant 2026. Le titre a justement profité de la dernière conférence du constructeur japonais de l'année dédiée aux jeux pour redonner de ses nouvelles, avec justement une annonce particulièrement attendue.

The Duskbloods fait un retour sanglant dans le Nintendo Direct de juin 2026

Prenez un peu de Bloodborne, du Dark Souls, un zeste de Elden Ring et pas mal d'autres références au steampunk, à l'horreur et à la fantasy, puis mettez tout ça dans un mixeur en agrémentant de multijoueur. Voici The Duskbloods qui, aux premiers abords, ressemble à un énorme pot-pourri de toutes les idées du studio. L'ambiance du jeu est à la fois intrigante et curieuse. L'horreur se mélange à la fantasy noire et au steampunk, tandis que le gameplay semble picorer un peu partout.

Les premières images du jeu n'avaient d'ailleurs pas convaincu tout le monde, même chez les fans de la première heure. Avec cette nouvelle présentation à l'occasion du Nintendo Direct de juin 2026, The Duskbloods nous dévoile davantage son univers. On peut ainsi enfin se faire une meilleure idée de ce que veut proposer FromSoftware avec son intrigante exclusivité Nintendo Switch 2. Comme on avait déjà pu s'en douter, Elden Ring Nightreign a quelque part servi de prototype pour ce que veut proposer The Duskbloods, mais avec son propre twist steampunk, et surtout des affrontements Joueur contre Joueur en prime pour créer une tension constante durant les expéditions.

Mais la plus grosse annonce de la conférence Nintendo de l'année concernant le jeu était assurément l'annonce d'une phase de test fermée prévue pour cet été, sans plus d'indication. Big N n'est donc toujours pas décidé à communiquer une date de sortie pour The Duskbloods, mais laissera les joueurs approcher une première fois le jeu. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

Source : Nintendo