The Division Resurgence, le free-to-play fraîchement sorti de sa beta, est maintenant disponible sur Steam. Mais ça ne fait pas vraiment la joie des joueuses et joueurs, ils donnent leur avis.

Les fans de la licence aurait dû être ravis de pouvoir se lancer dans The Division Resurgence la semaine dernière. Disponible sur Steam, le looter-shooter semble pourtant loin de répondre aux attentes. Quelques jours seulement après avoir rejoint le catalogue de la plateforme de Valve, il s'attire des critiques assassines de la part des joueuses et des joueurs. Dans leur viseur : des problèmes de stabilité et un modèle économique qui ne passe pas. On vous dit tout.

The Division Resurgence déjà enterré sur Steam ?

Dans les faits, The Division Resurgence n'est pas vraiment une nouveauté. Après 3 ans de beta, le free-to-play issu de la grande famille des Tom Clancy's a d'abord eu droit à un lancement en accès anticipé sur mobile (Android et iOS) le 31 mars 2026. Ensuite, le 5 août 2026, il a franchi un cap de taille en passant à la version 1.0 avec son lancement PC, notamment via Steam.

Ce qui aurait dû être un événement pour toute la communauté s'est vite transformé en désillusion. Avec 1 651 avis déjà reçus, il n'affiche qu'une évaluation « moyenne » sur Steam en ce moment. Même si certains soulignent que « le jeu est bien plus jouable » maintenant qu'il est sur PC, beaucoup font état des problèmes qui persistent sur The Division Resurgence :

Un challenge « beaucoup trop simple »

Connexion instable

Une optimisation ratée sur PC, surtout pour jouer à la souris

Une interface trop complexe, même qualifiée de « menu horrible »

Des récompenses pas à la hauteur de l'investissement

Une progression limitée

L'omniprésence des micro-transactions

Du mobile au PC, l'équilibre raté pour Ubisoft Mobile

Certains n'y vont pas de main morte quand il s'agit de donner leur avis sur The Division Resurgence. « Appeler ça de la ‘daube’ serait manquer de respect à la vraie daube » peut-on lire. La faute à un jeu pensé pour mobile, puis porté vers le PC, sans maîtriser les codes. Si certains s'en sortent très bien, nous penserons notamment aux jeux HoYoverse tels que Genshin Impact, Ubisoft Mobile Games s'est clairement pris les pieds dans le tapis avec The Division Resurgence ne parvenant pas à trouver sa cible.

De fait, un internaute remarque qu'ils ont vu « des gacha coréen avec moins de microtransactions » que The Division Resurgence, avant d'ajouter que « c'est vraiment minable pour un jeu F2P ». Si certains choix d'UI sont acceptés par la communauté mobile, ce n'est pas le cas sur PC. Or, Ubisoft Mobile n'a pas placer le curseur pour rendre l'expérience agréable et profitable aux joueurs sur les deux supports.