Pour les fans de The Division, les dernières semaines auront fait office de véritables montagnes russes émotionnelles. Des déclarations très prometteuses de Julian Gerighty concernant The Division 3 à l’annonce de son départ de chez Massive Entertainment, en passant par celles liées à l’avenir de The Division 2 puis au lancement déceptif de l’Édition Définitive du premier opus, il y aura eu d’un peu de tout. Mais l’heure reste désormais aux bonnes nouvelles, puisque Ubisoft le certifie : une grosse année 2026 se prépare pour la franchise.

2026 sera une grande année pour The Division, assure Ubisoft

À l’occasion de son dernier bilan financier, l’éditeur n’a en effet pas manqué de rappeler à quel point cette dernière faisait aujourd’hui partie des franchises les plus importantes de son catalogue, contribuant notamment aux bons résultats de son dernier trimestre. « Les performances du back-catalogue ont été solides, atteignant 297 millions d’euros au cours du trimestre, soit une hausse de 11% par rapport à l’année précédente grâce à Assassin’s Creed, Avatar et The Division » peut-on notamment lire dans le rapport d’Ubisoft.

Il faut dire aussi que grâce à son suivi des plus réguliers, « The Division 2 a continué d’enregistrer une croissance significative d’une année à l’autre en termes de joueurs actifs, d’engagement et de chiffres d’affaires ». Un succès qui devrait alors continuer de grandir avec les prochaines mises à jour qui arrivent, mais aussi le lancement de Resurgence, jeu mobile dont Ubisoft reconfirme le lancement pour le dernier trimestre de l’année fiscale 2025/2026. Soit, pour le dire autrement, pour le 31 mars 2026 au plus tard, donc.

Mais les choses ne s’arrêteront pas là. Car au-delà du lancement de Resurgence, dont la date de sortie sera « bientôt annoncée », Ubisoft promet également de nous en dire plus sur « l’ambitieuse feuille de route » au programme pour la franchise en 2026, en sachant que cette dernière célèbrera alors son dixième anniversaire le mois prochain. Un mois qui, à en croire l’éditeur, devrait donc faire la part belle aux annonces, parmi lesquelles se cacherait alors notamment le lancement d’un nouveau mode de jeu pour The Division 2. Voilà qui promet.

Source : Ubisoft