Après The First Descendant qui se voulait le pendant coréen de Warframe, avec plus ou moins de succès, voilà un autre jeu du Pays du Matin Calme qui se veut une forme d'alternative à The Division, mais qui ajoute une petite touche de son pays avec des éléments qui rappellent à s'y méprendre Stellar Blade. Un nouveau titre qui a suscité un certain intérêt avec son annonce, pour l'heure uniquement sur PC, mais avec des prérequis pour le moins curieux sur cette plateforme.

Un curieux twist coréen à la formule The Division, mais qui va coûter très cher en mémoire

Tandis qu'Ubisoft compte visiblement soutenir The Division 2 pendant encore des années, à défaut d'un troisième épisode, et qu'on attend avec un certain engouement Stellar Blade Blood Rain, voilà qu'un nouveau shooter tactique massivement multijoueur à la troisième personne (ou MMOTPS pour les intimes) plutôt intrigant a récemment fait parler de lui : Cinder City, développé par Big Fire Games, édité par NC (Aion, Blade & Soul, Guild Wars).

La page Steam de Cinder City, ouverte tout récemment, le présente comme suit : « un jeu de tir cinématographique en monde ouvert à la troisième personne se déroulant dans un Séoul futuriste en ruines. Combattez aux côtés de vos alliés, repoussez des menaces écrasantes et reprenez la ville aux forces qui la déchirent ». Avec un peu de gameplay à l'appui, on voit clairement des atomes crochus avec The Division, notamment dans la façon de contrôler son « agent » et de l'interface. Mais outre des ennemis humains, Seoul abrite également des monstres qui rappellent quant à eux furieusement les Naytiba de Stellar Blade.

Pour l'heure, ce twist coréen de The Division ne dispose que d'une page Steam, et se targue d'être le premier jeu « véritablement next-gen ». Et pour cause, dans la configuration recommandée, on peut voir qu'il pourrait s'agir du tout premier titre de l'histoire à demander... 64 Go de RAM ! Ce qui est absolument lunaire dans l'économie actuelle où la mémoire vive se vend à prix d'or. D'autant que la configuration minimale demande quant à elle 32 Go de RAM, et en même temps seulement une RTX 2060 et un Intel Core i5-10400 ou un AMD Ryzen 5 3600. Espérons qu'il ne s'agit pas des specs définitives, et que le studio peaufinera sa copie d'ici à une sortie à la date encore indéterminée pour cet intrigant mélange entre The Division et Stellar Blade.

Sources : YouTube ; Steam