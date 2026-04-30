Un mois après son arrivée sur iOS et Android, The Division Resurgence débarque officiellement sur PC en accès anticipé, avec une feuille de route pour l’année 2026.

Depuis le début de l’année, les choses ont beaucoup bougé du côté de The Division. En effet, entre les nombreuses mises à jour déployées pour The Division 2, les quelques nouvelles partagées par Massive Entertainment au sujet du troisième opus, et enfin le teasing des futures nouveautés à venir dans la franchise, les fans n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. D’autant plus qu’en parallèle, Ubisoft en a également profité pour lancer son nouveau jeu annoncé de longue date, Resurgence, qui vient tout juste d’étendre sa présence sur PC.

The Division Resurgence débarque gratuitement sur PC

C’est qu’il aura fallu du temps à ce dernier pour pointer le bout de son nez. Annoncé en juillet 2022 par l’éditeur, The Division Resurgence a finalement débarqué sur iOS et Android le 31 mars dernier, où il a semble-t-il bénéficié d’un lancement sans grand éclat. Mais peut-être l’arrivée du jeu en accès anticipé sur PC parviendra-t-elle à inverser la donne, surtout sachant qu’il s’agit alors d’un free-to-play. Oui, pour en profiter, vous n’aurez besoin de rien d’autre que d’un compte Ubisoft Connect, où Resurgence est disponible en exclusivité pour le moment.

Bien sûr, le studio confirme alors la prise en charge de la fonctionnalité cross-play, qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de conserver leur progression de la version mobile à la version PC. Et cela ne sera probablement pas du luxe étant donné ce qui arrive, puisque l’aventure The Division Resurgence ne fait évidemment que commencer. Ainsi, dès le 12 mai prochain, les joueurs pourront par exemple découvrir « du nouveau contenu palpitant » dans le cadre de la Saison 1, qui proposera notamment les nouveautés suivantes :

Défis de la Dark Zone (événement à durée limitée)

Speed Run (événement à durée limitée)

Nouveaux ensembles cosmétiques

Pass des opérations secrètes 1.2

Cela continuera ensuite dès le 23 juin avec la phase 3 de la Saison 1, qui introduira à son tour d’autres nouveautés avec le Pass des opérations secrètes 1.3, une nouvelle arme exotique gratuite, des skins supplémentaires, et plus encore. Puis en août 2026, Ubisoft lancera enfin la version finale de The Division Resurgence sur PC, en parallèle du lancement de la Saison 2. Après quoi suivra naturellement la Saison 3, annoncée pour le mois de décembre avec, notamment, l’arrivée d’une extension majeure de l’histoire. Un bien joli programme, donc.

Source : Ubisoft