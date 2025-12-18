Si tous les efforts du studio sont aujourd’hui concentrés sur The Division 2, cela n’empêche pas Massive de continuer à soutenir le premier opus, qui a reçu une mise à jour surprise sur PS5.

Cela ne paraît peut-être pas forcément aux yeux du grand public, mais The Division occupe aujourd’hui une place très importante au sein du catalogue d’Ubisoft. En effet, après avoir signé un premier opus couronné de succès en 2016, Massive Entertainment a rapidement enchaîné avec The Division 2 qui, plus de six ans plus tard, continue régulièrement d’être mis à jour par le studio. Et tandis que l’avenir de la franchise continue progressivement de se dessiner, Massive n’en oublie pas pour autant de chouchouter l’ensemble de sa communauté.

The Division reçoit une mise à jour surprise sur PS5

Pour preuve, si la majorité des joueurs ont aujourd’hui naturellement migré vers les rues de Washington dans The Division 2, cela n’empêche pas quelques irréductibles de continuer à arpenter les rues new-yorkaises du premier opus, dont les serveurs sont toujours actifs. C’est pourquoi à quelques jours de Noël, le studio a décidé d’offrir un joli cadeau à ces derniers… en déployant une mise à niveau gratuite du jeu sur PS5. « The Division est maintenant disponible sur PS5 avec des performances améliorées à 60 FPS » nous dit-on.

Bien sûr, il ne faut cependant pas attendre davantage de cette mise à jour, qui a simplement pour objectif d’améliorer la fluidité du titre sur la dernière machine de Sony. Cela reste néanmoins un geste sympathique de la part de Massive, qui montre que personne n’est oublié dans la communauté. Quant à ceux qui se demanderaient pourquoi les Xbox Series ne sont pas concernées par cette nouvelle : c’est tout simplement parce que The Division avait déjà eu droit à une mise à niveau sur ces plateformes il y a plusieurs années.

De fait, tout le monde est maintenant logé à la même enseigne, que cela concerne le premier opus ou bien encore sa suite. Quant à l’avenir de la franchise, comme rappelé par les équipes il y a maintenant plusieurs semaines, il s’annonce bien rempli. Entre les futures mises à jour de The Division 2 et l’arrivée de futurs titres comme The Division 3, Survivors ou encore Resurgence, les joueurs auront assurément de quoi se mettre sous la dent. Même si, précisons-le tout de même, certains de ces projets vont devoir nécessiter de s'armer d'un peu de patience.

Source : Massive Entertainment