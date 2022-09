Le free to play The Division Heartland dévoile ses ambitions avec des premiers extraits de gameplay. Un nouvel épisode qui ne semble pas au rabais, du moins dans ses intentions.

Ubisoft est en train de se construire un catalogue de jeux free to play basés sur des franchises inédites mais aussi sur des licences déjà bien installées. Comme avec Tom Clancy's The Division Heartland qui bénéficie de sa première présentation.

Les premiers pas de The Division Heartland en vidéo

Le jeu stand alone free to play The Division Heartland donne enfin de ses nouvelles. Développé dans les locaux de Red Storm Entertainment, un studio qui a contribué à la série depuis The Division, cet épisode gratuit est canon à la franchise. Il introduira de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues et offrira une expérience inédite et familière en même temps.

Cet opus est un titre multijoueur axé sur la survie qui se déroule à Silver Creek. Le joueur devra protéger la bourgade des factions ennemies, des renégats et de l'épidémie mortelle.

Autrefois une paisible bourgade du Midwest américain, Silver Creek fut complètement abandonnée après l’épidémie du poison vert. Les joueurs incarneront des agents loyaux de la Division répartis dans tout le pays qui répondront à un appel à l'aide. En combattant aux côtés ou contre d'autres agents entraînés de la Division, les joueurs exploreront les secrets de Silver Creek et donneront de l'espoir à ce qui reste de cette petite ville américaine.

Dans cette première vidéo, l'expérience a l'air en effet fidèle, bien que les visuels aient l'air bien moins aboutis. Red Storm annonce toutefois la couleur. Ils seront à l'écoute de la communauté et intégreront au fur et à mesure les retours des joueurs. Pour s'inscrire aux tests fermés, ça se passera à cette adresse.

The Division Heartland sera disponible en 2022/2023 sur consoles, PC et les plateformes cloud (Amazon Luna/Stadia).