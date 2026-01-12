Tandis qu’Ubisoft nous donne rendez-vous dès aujourd’hui pour une grande annonce liée à The Division, il apparaît que celle-ci a déjà fuité sur les réseaux sociaux, et ça va plaire aux fans.

Si des licences comme Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six font assurément partie des plus prolifiques dans le catalogue d’Ubisoft, il y en a sans aucun doute une autre à ne surtout pas négliger : The Division. En effet, l’éditeur n’a pas manqué de le reconfirmer ces derniers mois, de grandes choses se préparent pour la franchise de Massive Entertainment, qui s’apprête justement à célébrer son dixième anniversaire en cette année 2026. Et il semblerait que le studio ait encore une belle surprise sous le coude pour fêter cela.

Une nouvelle version de The Division arrive, ça a leaké

Ubisoft l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, The Division sera effectivement de la partie pour le FPS Day X, qui se déroule en ce moment même à Shinjuku au Japon, et qui mettra notamment en scène la grande finale de l’APAC Wide Tournament de Rainbow Six Siege. Pour l’occasion, une partie de l’équipe de Massive sera alors présente sur place pour faire une annonce liée à la licence, que le studio s’est évidemment bien gardé de révéler pour le moment. Mais c’était sans compter sur l’œil avisé de certains visiteurs présents sur place.

Car comme révélé par un certain Domen Gaming sur X, il apparaît qu’une affiche intitulée « The Division Definitive Edition » a été repérée sur le salon, semblant ainsi teaser l’annonce d’une nouvelle version pour le premier opus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nom de cette dernière ne laisse que peu de place au doute quant à sa nature. De fait, on peut assurément s’attendre à une édition complète du jeu, agrémentée de tous les DLC sortis à ce jour et, possiblement, d’un travail de remasterisation pour les consoles actuelles.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de le découvrir, puisqu’Ubisoft Japon a confirmé hier que la première du dixième anniversaire de The Division aurait lieu dès aujourd’hui. Reste juste à savoir si le premier opus sera le seul à être l’honneur pour l’occasion, ou si certains des futurs projets en développement seront également de la partie. Car entre The Division 2: Survivor, The Division 3 et The Division Resurgence, Massive ne manque vraiment pas de choses à nous présenter en ce moment.

Source : Ubisoft