Après plusieurs semaines de théories et de rumeurs, l’Édition Définitive de The Division est maintenant disponible, et c’est la grosse déception pour les fans de la franchise.

C’est vrai, l’actualité n’a pas forcément été glorieuse pour Ubisoft ces dernières semaines, qui a récemment retraversé une grosse période de crise. Mais s’il y a bien une communauté qui a eu de belles informations à se mettre sous la dent, c’est celle de The Division. En effet, entre les nouvelles plutôt engageantes vis-à-vis de The Division 3, ou encore celles très prometteuses concernant le suivi de The Division 2, les fans ont assurément eu de quoi faire. Même si, aujourd’hui, tout cela est contrebalancé par une belle douche froide.

C’est la douche froide pour les fans de The Division

Et pour cause, cela fait plusieurs semaines maintenant que l’existence d’une « Édition Définitive » du premier opus, découverte à l’occasion du FPS Day X en janvier dernier, interroge les fans. Car malgré la présence de l’information à l’événement japonais, Ubisoft avait étonnamment choisi de garder le silence à ce sujet, laissant ainsi les joueurs dans le flou. De quoi leur laisser le temps de faire de nombreux plans sur la comète, donc, en imaginant par exemple qu’il pourrait s’agir d’une remasterisation du jeu sur PS5 et Xbox Series.

Mais il n’en est rien. Déployée hier sans crier gare sur l’ensemble des plateformes, l’Édition Définitive de The Division n’est en fait rien d’autre qu’une compilation de tous les contenus du jeu sortis jusqu’à présent, réunis dans un pack vendu au tarif de 49.99€. Pour cette somme, les joueurs pourront ainsi désormais obtenir la version PS4 ou Xbox One du jeu, agrémentée de ses trois extensions (Souterrain, Survie et Baroud d’honneur), de deux packs d’accessoires (Let It Snow et Parade) et de six packs de tenues cosmétiques.

Et bien que l’existence d’un tel pack soit aujourd’hui bénéfique pour les futurs joueurs potentiels de The Division, la nouvelle a forcément fait de nombreux déçus au sein de la communauté. « Nommez un plus grand duo que les opportunités manquées et Ubisoft » déplore par exemple un internaute sur X. « Le portage vers la génération actuelle et même la mise à jour de certains aspects du jeu auraient pu ramener beaucoup de monde vers cette série. Une énorme occasion manquée », estime un autre. Au moins, The Division reste aujourd’hui jouable en 60 FPS.

Source : Ubisoft