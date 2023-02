Dans l'état actuel d'Ubisoft et avec les difficultés de l'éditeur, faut t-il s'attendre à un The Division 3 dans un avenir proche ?

On le sait, Ubisoft traverse une mauvaise passe. Après plusieurs annulations, et une grève en interne, les choses vont mal. D'autant que Skull and Bones qui est tout de même très attendu, est repoussé pour la sixième fois. Dans ce contexte, peut t-on s'attendre à voir revenir sur le devant de la scène la saga The Division, gros mastodonte et bel espoir pour l'éditeur francophone ?

The Division 3, mauvaise nouvelle

L'intérêt pour la licence Tom Clancy est assez grand et les fans sont nombreux à espérer un troisième épisode depuis près de quatre ans maintenant. Malheureusement, il semble que The Division 3 soit pour le moment une chimère. En effet d'après le toujours très renseigné Tom Henderson. Certains leakers "proches de l'entreprise" ont révélé qu'Ubisoft n'a actuellement sur aucun projet de ce type.

En effet, Ubisoft se concentre plutôt sur sa prochaine sortie mobile dans la série, intitulée The Division Resurgence, qui a déjà tenu une session de bêta fermée il y a peu. Enfin,Heartland, une version multi et gratuite devrait elle sortir en 2023 sans plus de précision. The Division 3 ce n'est donc clairement pas pour tout de suite et il ne semble même pas y avoir de projets sur la table. Triste nouvelle pour les amateurs du genre. Même si les mauvaises langues diront que ça permettra à Ubisoft d'enfin changer d'air pour proposer quelque chose de nouveau pour ne pas (trop) se reposer sur la même recette.

Du multi mais pas beaucoup de solo

Un bon moyen de ravir les amateurs de solo.

Si les amateurs de jeux en ligne seront ravis avec Heartland, les joueurs solo seront en tout cas sur le carreau chez Ubisoft qui devront aller se tourner vers d'autres titres comme Assassin's Creed Mirage ou encore le très attendu Avatar : Frontiers of Pandora.