Ubisoft fait passer le développement de Tom Clancy's The Division 3 à la vitesse supérieure avec de nouveaux recrutements qui ne passent pas inaperçus.

C'est désormais très clair, Ubisoft fait de la place dans ses bureaux pour accélérer le développement de The Division 3. En effet, nous avons repéré un élément qui ne trompe pas. Le géant français du jeu vidéo a mis à jour sa plateforme de recrutement et les détails des différentes annonces donnent une idée de l'ambition de ce projet attendu depuis 7 ans déjà.

Ubisoft renforce ses équipes sur The Division 3

Si on se fie aux nouvelles offres d'emploi récemment publiées par Ubisoft, on comprend que l'éditeur veut booster le développement de The Division 3. Sept de toutes celles qui ont été postées concernent directement le futur jeu-service et pour des postes importants qui sauront donner de l'élan dans les bureaux de Massive Entertainment (Star Wars Outlaws), le studio en charge de la production.

Même si The Division 3 continue de se faire discret depuis son annonce en 2023, des postes stratégiques sont désormais prêts à être pourvu. Parmi les annonces notables, on relèvera celles de Lead Game Designer, de Senior AI Game Designer ou encore de Directeur de l'animation. La recherche pour ces postes-clés laissent penser que le jeu entrerait dans une nouvelle phase de sa production.

Capture d'écran du 4 juin 2026. © Gameblog.

Ces offres d'emploi d'Ubisoft sont en plus l'occasion de saisir la forme que prendra ce The Division 3. Le poste de Lead Game Designer appuie notamment sur la dimension live-service du jeu. Massive Entertainment continuera à ce titre d'entretenir les fonctionnalités sociales de sa franchise multijoueur et de produire du contenu à long terme pour le troisième épisode. On comprend en outre que le comportement des joueuses et joueurs, ainsi que les retours de la communauté seront primordiaux pour adapter l'expérience au fil du temps.

Ubisoft tend également à faire évoluer les outils et technologies au service de Massive Entertainment, en particulier pour le moteur de jeu Snowdrop. L'idée est, en partie, de rendre The Division 3 plus impressionnant, que ce soit avec de bien meilleures animations ou un gameplay bien plus réactif même que son prédécesseur, The Division 2. L'intelligence artificielle est aussi un point central dans le développement en matière de comportement des ennemis en jeu. À terme, ce nouvel épisode se veut plus complexe qu'aucun autre auparavant. Autant d'indice qui, même sans présentation pour l'heure, montre la montée en puissance de ce shooter tactique.