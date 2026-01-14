Décidément, c'est compliqué au sein d'Ubisoft en ce début d'année 2026. Une nouvelle annonce vient ébranler le futur des équipes et, dans le même temps, le développement de The Division 3.

L'inquiétude des fans des jeux Tom Clancy's, et notamment celles et ceux qui attendent The Division 3, sera plus que légitime après cette découverte. Une fois de plus, Ubisoft se montre fidèle à la réputation qui lui colle à la peau depuis déjà quelques années. Une lourde décision vient d'être portée à notre connaissance, une énième qui fait suite à un premier gros chamboulement pour 2026.

The Division 3 mis en péril par Ubisoft ?

L'année 2026 commence fort pour Ubisoft, mais pas dans le bon sens du terme. Effectivement, le géant français entreprend depuis plusieurs années une restructuration complète. Celle-ci a pris une nouvelle dimension à l'automne 2025 avec l'ouverture d'une Maison de création dédiée aux plus grosses licences de l'éditeur. Dans le même temps, cela a visiblement inspiré des coupes dans les effectifs et cela impactera directement The Division 3.

En effet, après l'annonce de la fermeture du studio Halifax, l'éditeur continue de trancher dans ses équipes. Cette fois, ce sont les structures suédoises qui sont directement touchées. Ainsi, nous apprenons qu'un plan de licenciement de 55 employés vient de frapper Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm, soit l'équipe à qui on doit le récent Avatar Frontiers of Pandora et l'une de ses studios de soutien. Dès lors, cela implique un amenuisement des ressources humaines sur le développement de The Division 3.

La nouvelle a été partagée via un e-mail interne. Ce dernier indique que ces licenciements ne seraient pas dus à des questions de performance. Dans le même temps, Ubisoft rassure d'une certaine façon en précisant que « les plans à long-terme des studios demeurent inchangés ». Nous comprenons donc que le développement de The Division 3 se poursuit chez Massive, bien que l'équipe se voie diminuer de plusieurs employés (le nombre exact est encore à déterminer).

Pour rappel, Tom Clancy's The Division 3 a été annoncé en 2023, la même année que la sortie d'Avatar. Entre temps, Massive Entertainment a également bouclé le développement de Star Wars Outlaws. Or, ces deux dernières productions n'ont pas exactement répondu aux attentes d'Ubisoft en matière de vente. Le sort du studio se jouera-t-il avec l'extraction shooter à venir ?

© Massive Entertainment.