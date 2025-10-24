Ubisoft donne des nouvelles du très attendu The Division 3. Hélas, elles ne sont pas forcément très bonnes. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet pour le moment.

Ubisoft a récemment fait le point sur le développement de The Division 3, et les nouvelles du studio Massive Entertainment, en charge du projet, révèlent une phase de transition majeure. L'existence de cette suite a été confirmée publiquement par Ubisoft. Cependant, les détails se font rares. Cette absence d'information attise l'impatience des fans. Les dernières déclarations apportent des éclaircissements sur l'état du studio. Elles soulèvent néanmoins des incertitudes quant au calendrier de cette suite très attendue.

The Division 3 donne des nouvelles

Massive Entertainment a annoncé une réorganisation interne significative visant à recentrer l'intégralité du studio sur la franchise The Division. Cette décision intervient après l'accueil mitigé réservé à leurs deux dernières productions majeures, Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora.

Ce réalignement stratégique implique une période de transition qui affectera l'effectif du studio. Massive a indiqué procéder à une réduction de personnel, qualifiée de "responsable", en offrant aux employés concernés une assistance financière et professionnelle pour faciliter leur transition de carrière.

Malgré cette restructuration délicate, Massive Entertainment a tenu à rassurer la communauté : l'engagement envers la franchise The Division demeure total. Dans un communiqué, le studio a affirmé : « Massive Entertainment reste pleinement engagé dans notre feuille de route et à créer de grandes expériences pour les joueurs du monde entier, y compris The Division 2, Survivors, Resurgence, et The Division 3. Ces projets se poursuivent avec force, concentration et ambition, et nous sommes impatients de partager plus à l'avenir. »

Le développement du 3 ne serait donc pas directement impacté par ces mouvements internes. Toutefois, le studio reste évasif quant à la communication d'une date ou d'une fenêtre de sortie. Se contentant de promettre plus d'informations "à l'avenir".

Un jeu repoussé ?

Ces ajustements organisationnels jettent une ombre sur le calendrier de The Division 3. Des sources antérieures avaient suggéré que le jeu ne verrait pas le jour avant 2027. La nouvelle période de remaniement interne de Massive Entertainment, bien que visant à renforcer l'orientation sur la franchise, pourrait entraîner de nouveaux retards.

En attendant, les fans peuvent se consoler avec le soutien continu apporté au dernier jeu. Massive Entertainment a confirmé que les mises à jour majeures de contenu, y compris les événements comme l'approche d'Halloween, se poursuivront sans relâche, garantissant que la communauté a de quoi s'occuper en attendant le prochain chapitre de la saga.

Source : Ubisoft