Officialisé il y a déjà près de trois ans, The Division 3 est depuis resté extrêmement discret. Mais Massive le promet : le projet avance et il s’annonce vraiment « monstrueux ».

Si les premiers jours de 2026 se sont naturellement avérés plutôt calmes jusqu’à présent, l’actualité commence progressivement à repartir de plus belle. Pour preuve, alors que Xbox annonçait hier l’arrivée de sa première conférence de l’année, le Developer_Direct, nous avons également eu droit à une nouvelle conférence baptisée New Game+ Showcase hier au cours de la soirée. Riche en annonces, celle-ci fut alors notamment l’occasion pour Massive Entertainment d’évoquer le cas The Division 3, qui s’annonce très ambitieux.

The Division 3 promet d’être « monstrueux », annonce Massive

En effet, The Division 2 a beau continuer à recevoir des mises à jour régulières, cela n’empêche pas le studio d’Ubisoft de préparer l’avenir de la franchise, qui promet de s’étendre au travers de nombreux projets. Dans le lot se trouve alors naturellement un The Division 3 qui, des années après son annonce, reste toutefois toujours aussi mystérieux. La présence du looter-shooter au New Game+ Showcase fut néanmoins l’occasion pour Julian Gerighty, producteur exécutif de la série, de glisser quelques mots très engageants à son sujet.

« Donc, The Division 3 est en cours de production, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un secret. Ça a été annoncé » a-t-il notamment rappelé, avant d’ajouter : « Il s’annonce monstrueux ». Voilà qui donne donc furieusement envie même si, vous vous en doutez, Gerighty s’est alors bien gardé d’en révéler davantage pour le moment. « Je ne peux vraiment rien dire de plus. Mais c’est entre les murs de Massive. Nous travaillons très dur sur cette chose qui, je pense, sera aussi grande et impactante que The Division 1 » a-t-il intimé, avant de revenir au sujet du jour : The Division 2.

Car c’était effectivement la principale raison de la présence de Massive à l’événement, où une présentation étendue du mode Survivors a eu lieu. Annoncé durant l’été 2025, celui-ci visera notamment à transformer l’expérience des joueurs en réinventant totalement la map à l’aide d’une vaste tempête de neige, qui impactera directement le gameplay. Dirigé par Magnus Jansén, directeur créatif du premier The Division, le projet ne dispose toutefois toujours d’aucune fenêtre de sortie. En parallèle, l’arrivée de la franchise sur mobile continue aussi de prendre forme.

Source : Massive Entertainment