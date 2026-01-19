Les choses bougent décidément beaucoup du côté de Massive Entertainment ces dernières semaines, et ce de façon plutôt inattendue. En effet, alors que le studio poursuit activement le développement de The Division 3 et de ses autres projets, il apparaît que du mouvement s’opère dans les équipes, et pas toujours dans le meilleur sens du terme. Car quelques jours seulement après avoir appris qu’une nouvelle vague de licenciements avait touché l’équipe d’Ubisoft, nous apprenons désormais que l’un de ses leaders quitte le navire.

The Division 3 perd l’un de ses leaders

C’est par le biais de ses réseaux sociaux que Julian Gerighty, producteur exécutif de The Division, a officialisé son départ peu avant le week-end. « Agents ! Brève mise à jour depuis la base des opérations : il est temps pour moi de raccrocher mon sac-à-dos (tout en gardant la montre) tandis que je pars vers une nouvelle grande aventure » a-t-il en effet confié sur X. « L’avenir de The Division s’annonce radieux, et j’ai hâte que vous découvriez le fruit du travail des équipes » conclut-il tout de même pour rassurer les fans de la franchise.

Car oui, le fait est que cette annonce tombe quelques jours seulement après que Gerighty ait pris la parole dans le cadre du New Game+ Showcase, où il a sans détour déclaré que The Division 3 « s’annonce monstrueux ». « Nous travaillons très dur sur [ce jeu] qui, je pense, sera aussi grand et impact que The Division 1 » avait-il notamment affirmé. Un projet qui se terminera donc finalement sans lui, tandis qu’il part mettre l’ensemble de ses compétences au service des équipes de Battlefield Studios chez Electronic Arts.

« Même s’il nous manquera, son empreinte restera gravée chez Massive et nous continuerons à faire vivre le monde qu’il a contribué à créer chez nos joueurs pendant les années à venir » s’est alors fendu le studio dans un communiqué publié sur X. « Julian, ton héritage fait partie intégrante de ce studio, et souviens-toi : Agent un jour, Agent toujours ». « Quant à nos joueurs, ne vous inquiétez pas » ajoute Massive. « Nos équipes qui ont bâti ce monde avec Julian sont toujours là, et poursuivent l’aventure avec un engagement ambitieux et inchangé ».

De nombreux projets sont en approche

Un avenir qui se matérialisera alors par de nombreux projets actuellement en développement. Car outre le très attendu The Division 3, le studio planche également sur un nouveau mode de jeu pour The Division 2, baptisé Survivors, ainsi que sur un jeu mobile baptisé Resurgence. Et il se pourrait d’ailleurs que d’autres surprises soient à la clé. Car si l’on en croit de récentes fuites, repérées à l’occasion du FPS Day X au Japon, Massive pourrait également préparer le retour du premier opus avec une « Definitive Edition » encore bien mystérieuse.

Sources : Julian Gerighty, Massive Entertainment