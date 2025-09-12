Agents, l’heure de reprendre du service a sonné. En effet, après avoir multiplié les annonces lors de la Gamescom, où nous avons notamment eu droit à une série d’informations sur The Division 2: Survivors et The Division: Resurgence, l’heure est maintenant venue pour Ubisoft de revenir à l’essentiel : The Division 2 lui-même. Car six longues années ont beau avoir passé depuis la sortie du jeu, l’aventure est encore loin d’être terminée pour le studio, qui vient tout juste de lancer « The Pact », la Saison 2 de l’Année 7. Et ce ne sont pas les nouveautés qui manquent.

The Division 2 lance « The Pact », sa nouvelle saison

Pour cette nouvelle saison de The Division 2, l’objectif est simple : il faut empêcher les True Sons, les Parias et les Hyènes de conclure un pacte contre la Division. Pour ce faire, une nouvelle activité fait alors son apparition dans le monde ouvert : les Représailles. Concrètement, celle-ci consiste à surveiller les niveaux d’agitation de chaque faction dans les rues, sous peine, comme son nom l’indique, de représailles. « Quand la jauge atteint 100%, la faction visée riposte en prenant une zone spécifiée aléatoire et tous ses points de contrôle » nous dit-on.

Lorsque cela se produit, l’objectif est donc d’infiltrer la zone et de récupérer chaque point de contrôle dans les temps, ce qui est naturellement loin d’être chose aisée. Mais le jeu en vaut assurément la chandelle : points d’EXP de modificateur et matériaux uniques sont à la clé, de sorte à permettre aux joueurs de se fabriquer de nouveaux équipements exotiques. Car comme le révèle Ubisoft : Représailles représente désormais le seul moyen d’obtenir certains matériaux. Et cela tombe bien, puisqu’il s’agit de l’une des nouvelles activités permanentes du jeu.

De nombreuses nouveautés à la clé

Parmi les autres nouveautés à noter, « The Pact » marque notamment l’apparition d’un nouveau modificateur, « Diviser pour régner », qui permet aux joueurs de The Division 2 de bénéficier de différents bonus pour chaque zone spécifiée de la carte. Celui-ci varie cependant en fonction du statut d’occupation de la zone concernée, ce qui signifie qu’il faut absolument veiller à ce qu’aucune faction ne s’en empare pour pouvoir profiter au mieux de ses effets. De même, Ubisoft annonce que les modificateurs actifs de la saison sont désormais améliorables.

« Il y a cinq modificateurs actifs différents, liés chacun à l’une de ces factions : Hyènes, True Sons, Parias, Nettoyeurs et Rikers ». Pour chaque ennemi éliminé, il est ainsi possible de remporter de l’EXP de modificateur, même si les activités de Représailles représentent le meilleur moyen d’en gagner en grande quantité. Bien sûr, chaque modificateur actif peut alors être amélioré dans la foulée jusqu’à cinq fois. Et il en va de même pour les modificateurs passifs, qui, de leur côté, ne sont pas liés à une faction, mais à un archétype d’ennemi de The Division 2.

Sans surprise, « The Pact » marque également l’arrivée d’une série d’équipements supplémentaires pour l’occasion. Cela comprend les packs « Urban Lookout » et « Point de bascule », deux armes spécifiées (Achille et Instigateur) et trois armes exotiques (fusil de précision Linceul, gants Conquérants et pistolet Tempête). « Conçus pour vous aider à repousser les factions ennemies, les nouvelles armes exotiques infligent plus de dégâts aux ennemis selon leurs archétype, haut gradés comme gradés, tandis que l’ensemble de marque booste la précision et les dégâts ».

D’autres surprises sont à venir

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Les possesseurs du Season Pass de The Division 2, par exemple, peuvent notamment se délecter de dix teintures, dix apparences d’armes, deux tenues et deux écussons de bras prestige supplémentaires, en plus de gagner 400 crédits premium en progressant dans le pass. Les autres, de leur côté, ont droit à une tenue et une apparence d’arme gratuites. Sans compter que jusqu’au 23 septembre, des Twitch Drops sont également mis en place pour permettre aux joueurs de remporter toujours plus de cadeaux.

Pour finir, Ubisoft annonce enfin l’arrivée d’événements spéciaux dans le cadre de cette nouvelle saison, dont l’un aux couleurs d’Halloween. « Avec le Houndsman et ses mini-chiens de guerre, cet événement d’Halloween sera l’occasion idéale de tester vos talents contre de nouveaux ennemis, avec notamment des armes exotiques et des cosmétiques haut de gamme à la clé ». Et le meilleur dans tout cela ? « La saison ne fait que commencer » précisent les développeurs. Autant dire que The Division 2 a encore de bien beaux jours devant lui, donc.