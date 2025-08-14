À défaut d’avoir réussi à transcender les joueurs avec certaines de ses dernières sorties, comme Star Wars Outlaws ou Avatar: Frontiers of Pandora par exemple, Ubisoft peut heureusement compter sur le succès indéfectible de certains de ses jeux service pour rester à flot. C’est notamment le cas de The Division 2 qui, six ans après sa sortie, continue régulièrement d’être alimenté par Massive Entertainment, en témoigne le récent crossover avec Payday. Et c’est encore loin d’être terminé, puisque du lourd est désormais en approche.

The Division 2 nous donne rendez-vous à la Gamescom

En effet, alors que nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de la Gamescom, Ubisoft nous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour deux gros panels dédiés à The Division 2 sur le salon allemand. « Notre premier panel se penchera sur la direction artistique et créative de Battle for Brooklyn » indique alors Yannick Banchereau, directeur créatif du projet. Ce sera ainsi l’occasion pour le studio de revenir sur les dessous de la création du deuxième DLC de The Division 2, disponible depuis le 27 mai dernier.

« Nous vous partagerons également un petit aperçu de ce qui viendra dans les prochaines saisons » ajoute ensuite Banchereau. Car Massive a beau être à l’œuvre sur The Division 3 à l’heure où sont écrites ces lignes, cela ne va pas pour autant les empêcher de continuer à exploiter ce deuxième opus, qui semble avoir encore de bien beaux jours devant lui. D’ailleurs, la longévité du titre sera notamment abordée au cours du second panel, tandis que Massive reviendra sur la façon dont les joueurs aident à façonner The Division 2.

« Dans notre second panel, nous parlerons de la façon dont vos retours influencent [le jeu] » indique en effet Anais Palm, développeuse de communauté chez Massive. Ce dernier sera toutefois également l’occasion pour le studio de nous donner des nouvelles de The Division: Resurgence, le jeu mobile free-to-play à venir, et surtout du « gros projet The Division 2 » qu’Ubisoft a récemment commencé à teaser. De quoi s’agira-t-il exactement ? On l’ignore encore. Mais nous en saurons plus dès la semaine prochaine, en live sur la chaîne de l’éditeur.