Ubisoft n’a peut-être pas forcément brillé par sa présence lors de cette édition 2025 de la Gamescom, mais cela n’a toutefois pas empêché la compagnie de faire de multiples annonces la semaine passée. En plus de la sortie de la version 1.0 de The Rogue Prince of Persia, l’éditeur a ainsi dévoilé la première bande-annonce de Splinter Cell Deathwatch, annoncé de nouveaux contenu pour Assassin’s Creed Mirage, mais aussi présenté les futures mises à jour de The Division 2. Et une chose est sûre : ce dernier n’a pas encore fini de nous surprendre.

Ubisoft annonce The Division 2: Survivors

En effet, en plus de continuer à enrichir son looter-shooter avec de nouvelles saisons, Ubisoft a profité du salon allemand pour annoncer The Division 2: Survivors, un nouveau mode de jeu qui apportera « une vision actualisée de l’expérience d’extraction survie » offerte par le titre. Dirigé par Magnus Jansén, un vétéran de la franchise, celui-ci ne se trouve toutefois qu’aux prémices de son développement, et n’a donc pas eu droit à beaucoup d’informations pour le moment en dehors d’un logo et de quelques croquis donnant le ton.

« The Division 2: Survivors est autant notre bébé que le vôtre, et nous nous efforcerons de faire preuve de transparence durant son développement » a cependant déclaré Julian Gerighty, producteur exécutif du projet. « Une communication claire et l’implication de la communauté sont au cœur de l’élaboration de cette nouvelle expérience, et nous vous impliquerons étroitement au fur et à mesure que nous avancerons sur le chemin du développement ». De fait, Ubisoft promet de nous en révéler davantage « prochainement », sans plus de précision.

En attendant, les fans de The Division 2 ne manquent pas de partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, quand bien même les détails concernant ce mode Survivors sont encore flous. « La meilleure nouvelle ! » s’exclame par exemple l’un d’entre eux, tandis qu’un autre se dit « impatient d’en apprendre davantage à son sujet ». « Je suis super enthousiaste ! » assure un troisième. « L’extraction survie dans The Division 2 semble être le moyen idéal d’augmenter l’intensité. J’ai hâte de voir comment Magnus Jansén et son équipe vont façonner cette expérience ».

La franchise arrive également sur mobiles

Bien sûr, certains n’hésitent pas à se montrer un petit peu plus taquins, en comparant d’ores et déjà The Division 2: Survivors à The Division Heartland, le free-to-play annulé en mai 2024. On espère toutefois qu’Ubisoft n’aura pas besoin d’en arriver là une seconde fois, surtout sachant que le projet semble se trouver entre de très bonnes mains. Notons toutefois qu’il ne s’agit pas de la seule annonce faite par le studio à l’occasion de la Gamescom. The Division Resurgence, le free-to-play mobile, a lui aussi enfin eu droit à une annonce en bonne et due forme.

Et s’il suscite sans grande surprise moins d’enthousiasme que The Division 2: Survivors, ce RPG shooter MMO promet tout de même d’offrir « la même expérience de gameplay que les jeux The Division », mais au format mobile. « The Division Resurgence ramènera les joueurs dans les rues de Manhattan, plusieurs mois après la conclusion de The Division. Avec une map familière mais mise à jour pour refléter le passage du temps, [il] comblera le fossé narratif entre The Division 1 et 2, en complétant l’histoire par des éléments scénaristiques supplémentaires » nous dit-on.

Reste maintenant à voir si cela suffira à convaincre les joueurs de sauter le pas. Pour les plus curieux, sachez qu’une phase de test a d’ores et déjà été annoncée sur iOS et Android pour le mois de septembre, afin de permettre à Ubisoft de récolter quelques retours. Les inscriptions sont d’ailleurs désormais ouvertes. D’autres suivront dans les prochains mois, sans plus de précision pour le moment. Bref, vous l’aurez compris donc : que ce soit sur consoles, PC ou mobiles, The Division et The Division 2 ont encore de beaux jours devant eux.

Source : Ubisoft