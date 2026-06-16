The Division 2 passe à une toute nouvelle saison avec à la clé une mise à jour massive intégrant un tas de nouveautés gratuites pour le titre phare d'Ubisoft.

Après sept ans de bons et loyaux services, The Division 2 accueille enfin une toute nouvelle saison, intitulée « Into the Dark ». Une bonne dose de noirceur s'installer donc sur le shooter MMOesque de Massive Entertainment et Ubisoft. Pour marquer son lancement particulièrement attendu, le studio s'est d'ailleurs fendu d'une bande-annonce pour en présenter les nouveautés.

Ça être tout noir pour la nouvelle saison de The Division 2

Disponible dès aujourd'hui, Into The Dark recentre l'attention de The Division 2 sur la Zone Noire et la faction des Hyènes. Ces dernières ont mis au point une nouvelle formule d'« Épice Puissante » (à ne pas confondre avec celle de Dune...) pour les rendre bien plus résistants à la douleur.

La nouvelle saison de The Division 2 va donc opposer les joueurs aux Hyènes dans la Zone Noire Toxique, une nouvelle version JcE de la Zone Noire, exclusive à cette saison. Cet espace peut accueillir jusqu'à 12 Agents. Pour les inciter à fuir au plus vite, la Toxicité applique des effets dangereux qui s'intensifient avec le temps. Il est possible d'en dissiper une partie grâce aux Modificateurs Actifs Survoltés, ou en quittant la Zone Noire. L'extraction ne peut être possible qu'à condition de posséder un agent de stabilisation, obtenu dans les coffres et contre les boss des points de repère.

Parallèlement, la Zone Noire classique est toujours présente dans The Division 2, mais une nouvelle Zone Noire équilibrée fait son apparition. Celle-ci applique un système de matchmaking PvP, privilégiant l'habileté du joueur à la puissance de l'équipement. L'expérience PvP dans son ensemble est en cours de refonte, avec des modifications apportées au mode Conflit et aux variantes de la Zone Noire afin de rééquilibrer les armes et les talents d'équipement. Les prochaines mises à jour PvP se concentreront sur les compétences, les attributs et les effets de statut.

Durant cette nouvelle saison de The Division 2, deux nouvelles missions classifiées seront disponibles : le Repaire de la Zone de la Conspiration le 16 juin 2026 et l'Assaut du Réservoir McMillan le 21 juillet. Ces missions mettront l'accent sur l'exploration et la narration au sein de ces lieux. Plus tard dans la saison, une nouvelle incursion aura lieu au barrage et à la centrale hydroélectrique de Steel Creek.

Source : Site officiel de The Division 2