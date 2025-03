Le week-end dernier, Tom Clancy's The Division 2 célébrait déjà son sixième anniversaire. Pour l'occasion, le jeu de Massive Entertainment pense à sa communauté ! Ainsi, les équipes ont fait plusieurs annonces, mais aussi travailler à récompenser les joueuses et les joueurs, et ce, de plusieurs manières. Entre autres, une nouvelle mise à jour a été déployée en début de semaine. C'est le moment de découvrir ce qu'elle vous réserve.

The Division 2 met le paquet avec son nouveau patch

Pour les 6 ans du jeu, Massive et Ubisoft ont tâché de préparer une très grosse mise à jour avec le patch Y6S3.1. Ainsi, l'expérience à Washington s'annonce plus stable pour vous et les autres agents du SHD. Correction de bugs, optimisation, UI repensée... voilà qui devrait offrir un bon coup de polish au titre !

En attendant le prochain DLC, vous avez peut-être remarqué que le dernier pack saisonnier de The Division 2 présentait quelques soucis. Désormais, les objectifs de mission sont comptabilisés convenablement. Quelques erreurs de suivi et de description ont aussi été corrigées. De manière générale, certaines missions ont été réajustées et l'expérience ne rencontrera plus de problème d'attribution.

Parmi les autres éléments sur lesquels se sont concentrés les développeurs, il y a les modificateurs du jeu. The Division 2 souffrait de plusieurs bugs empêchant de les utiliser correctement. Le Frenzy Hostil, l'Overlocked Projector et le Tactical Supremacy marchent à présent sans poser de problème. Que ce soit en matière d'affichage, de portée ou encore de dysfonctionnement pur et simple, tout est réglé !

Aussi, pour plus de confort, les équipes d'Ubisoft ont repensé l'interface utilisateur. Ainsi, les nouveaux joueurs profiteront d'un affichage plus clair pour le tutoriel. En outre, tout le monde pourra constater des corrections du côté de certaines descriptions. De même, des erreurs de redirection dans la boutique de The Division 2 ont été résolues.

Tant qu'on parle d'esthétique et de lisibilité, The Division 2 accueille également des corrections pour plusieurs éléments cosmétiques. Des bugs d'affichage, notamment quand plusieurs accessoires se chevauchent, ne devraient plus advenir. Enfin, vous pourrez enfin mieux apprécier certaines textures ou animations qui peinaient à s'afficher ou se lancer comme il aurait fallu. On peut dire que cette fois, Ubisoft a sorti le grand jeu.