Les agents de la Division ne sont pas prêts de raccrocher les armes. Avant un nouvel épisode, Ubisoft continue de mettre à jour The Division 2 avec Spearfall, son nouveau patch gratuit disponible depuis ce 26 novembre 2026. Entre de nouvelles menaces à Washington, une refonte de plusieurs fonctionnalités, de nouveaux équipements, et, surtout, un nouveau mode de difficulté, on fait le point sur les grandes nouveautés de cette mise à jour.

Quelles sont les nouveautés principales de la mise à jour de The Division 2 ?

Les White Tusk passent à l’offensive. Sur ordre de Natalya Sokolova, la faction d’élite s’attaque désormais à plusieurs points stratégiques de la capitale et distribue de l’équipement Prototype aux factions hostiles. Une menace toute indiquée pour mettre à l’épreuve les quatre nouveaux modificateurs ennemis introduits par The Division 2 Spearfall : Quantum, Echo, Amalgam et Anomaly. Ils disposent tous, en outre, de capacités spécifiques ainsi que d’une contre-amélioration qu’il faudra interrompre en visant leur point faible, avant que leur jauge ne se remplisse. La nouvelle mise à jour de The Division 2 met d’ailleurs les amateurs de challenge à l’honneur puisque le mode de difficulté Légendaire s’étend désormais à quatre missions principales : le Musée de l’Air et de l’Espace, le QG de l’Administration spatiale, le Grand Washington Hotel et le Musée ViewPoint.

Autre chantier important de cette nouvelle mise à jour gratuite de The Division 2 : une refonte du mode Escalade, notamment grâce à un système de progression simplifié, trois nouvelles directives et une note attribuée aux joueurs allant de I à V. Cette dernière permettra d’augmenter ses chances d’obtenir de l’équipement Prototype. Justement, lui aussi évolue avec Spearfall. Les agents peuvent désormais choisir directement leurs améliorations au ProtoLab, sans devoir compter uniquement sur le hasard. Evidemment, ce ne serait pas une vraie nouvelle saison de The Division 2 sans quelques nouvelles armes. Les joueurs pourront mettre la main sur le fusil d’assaut exotique August, le masque Forward Observer, l’ensemble Field General et deux armes inédites. Enfin, plusieurs événements bonus accompagneront le lancement de cette nouvelle saison, dont des gains d’XP de maîtrise doublés jusqu'au 1er décembre 2026.

Source : Ubisoft