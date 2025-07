Les agents de The Division 2 ne sont pas au bout de leurs surprises. Alors que la bataille pour Brooklyn bat son plein depuis la sortie du dernier DLC, les équipes d'Ubisoft viennent de dévoiler une nouveauté. Or, cela va changer en profondeur l'atmosphère du jeu, vous allez voir !

L'été se rafraîchit drastiquement sur The Division 2

Dans un message récemment publié sur les réseaux sociaux, les développeur remercient la communauté de The Division 2 pour sa mobilisation sur le DLC « Battle for Brooklyn ». Dans la foulée, ils annoncent à demi-mot l'arrivée d'une fonctionnalité non seulement inédite mais très attendue des joueuses et joueurs. Celle-ci est encore en préparation pour une future mise à jour, mais ils assurent que c'est « complètement nouveau ». Or, l'image du jeu et les émoji clin d'œil et flocon qui accompagnent cette déclaration, il y a peu de place au doute sur la nature de cette nouveauté.

Trêve de spéculations ! Le message des équipes d'Ubisoft va bien au-delà du simple clin d'œil. On ne devrait alors pas prendre trop de risques en affirmant que la neige s'apprête à faire officiellement son entrée dans The Division 2. Celle-ci est réclamée depuis un moment par les joueuses et joueurs nostalgiques de l'ambiance hivernale de Manhattan du premier opus. Dès lors, la météo enneigée sera un tournant pour l'identité visuelle du jeu : Washington DC et Brooklyn devraient prochainement se recouvrir d'un manteau blanc, transformant les rues dévastées en paysages figés par le froid.

En outre, cette nouvelle météo va certainement avoir plus d'impact qu'un simple effet cosmétique en jouant directement sur le gameplay. La neige pourrait étouffer les bruits de déplacement ou brouiller la visibilité, par exemple. Dans tous les cas, les affrontements de The Division 2 prendront une dimension bien différente dans un décor glacé. D'autant plus que des événements autour de cette nouveauté ont des chances de rythmer vos futures parties.

Ubisoft fait là la promesse d'un renouveau pour l'une de ses licences Tom Clancy's les plus appréciées. The Division 2 amorce une transition vers plus d'immersion en renouant avec ce qui faisait la force du premier jeu. Le calendrier est encore à préciser pour accueillir cette nouveauté. Mais, une chose est sûre : une tempête de nouveautés est en approche !