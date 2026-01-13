The Division 2 va mettre les petits plats dans les grands avec du nouveau contenu gratuit qui va plaire aux fans. En revanche, il faudra respecter une petite condition pour en profiter visiblement.

The Division 2 n'est pas mort, loin de là, et même après près d'une dizaine d'années de service, le jeu est toujours suivi. Il est habité par une grande communauté de fans acharnés qui ne lâchent rien et accueille régulièrement de nouveaux joueurs, notamment lors d'opérations séduction comme les périodes de jeu gratuit, par exemple. Ubisoft a d'ailleurs annoncé du nouveau contenu gratuit qui devrait plaire aux amoureux de challenge ; en revanche, il ne sera pas disponible pour tout le monde cette fois.

Un nouveau mode de jeu gratuit arrive sur The Division 2

The Division 2 recevra du nouveau contenu dans les prochains mois, notamment autour du mois de mars 2026 pour son anniversaire. Pas de date précise concernant ces nouveautés, mais elles ne devraient plus trop tarder à être déployées. On pourra notamment compter sur un nouveau mode de jeu gratuit, mais malheureusement exclusif aux possesseurs du DLC Warlords of New York. Ce nouveau mode est une grande tradition que l'on retrouve souvent dans les jeux Tom Clancy's : le mode Réalisme (ou Réaliste suivant les jeux). Il s'agit d'un ultime mode de difficulté, ici décliné de manière à proposer une expérience encore plus poussée et immersive.

Comme c'est souvent le cas avec ce genre de mode, on commence par un ATH totalement épuré. Les ennemis n'ont plus de barre de vie, la gestion de la santé change et l'équilibrage est entièrement repensé pour offrir un challenge très relevé. Le mode Réalisme de The Division 2 se déroulera exclusivement sur la carte de New York et vous poussera à recréer un personnage. Ce dernier ne gagnera ni expérience ni niveau et évoluera d'une manière totalement différente. Les armes et équipements seront évidemment d'une importance capitale et, pour eux aussi, l'équilibrage sera totalement revu. Les ressources seront beaucoup plus rares, ce qui forcera les joueurs à effectuer des tirs bien plus précis. Pour aller avec ça, la localisation des dégâts sera modifiée de manière à rendre les tirs à la tête mortels, notamment.

Un regain d'énergie bienvenue pour la licence

Ce nouveau mode de The Division 2 s'annonce donc particulièrement intense et devrait satisfaire les fans de la première heure, du moins jusqu'à l'arrivée du prochain jeu. The Division 3 est actuellement en développement et le studio Massive promet qu'il sera monstrueux, c'est tout ce que l'on espère. La licence semble en tout cas se diriger vers un second souffle malgré l'annulation du free-to-play The Division Heartland en 2024. Un jeu gratuit arrive aussi sur mobile, The Division Resurgence, si le cœur vous en dit.

source : Ubisoft