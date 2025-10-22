À l’approche d’Halloween, The Division 2 se met à jour pour proposer à sa communauté un certain nombre de nouveautés, couplées à une série de correctifs supplémentaires.

Parce que même les meilleurs agents ont droit de s’amuser un peu, l’heure des célébrations d’Halloween a sonné pour The Division 2. Un mois après le lancement de « The Pact », soit la Saison 2 de l’Année 7, le titre d’Ubisoft se met de nouveau à jour avec la Title Update « Y7S2.2 », notamment marquée par l’arrivée de nouveaux événements in-game et d’une série de correctifs et améliorations supplémentaires. De quoi prolonger l’expérience des joueurs comme il se doit donc, pour un plaisir de jeu toujours renouvelé malgré les années qui passent.

Halloween s’invite dans The Division 2

Principale nouveauté de cette mise à jour, The Division 2 a officiellement lancé hier son événement spécial d’Halloween, qui s’étendra jusqu’au 11 novembre prochain. Jusqu’à cette date, les joueurs auront ainsi la possibilité d’affronter des Mini Warhounds dans le monde ouvert, ce qui vous permettra alors de remporter des récompenses uniques. Jusqu’au 4 novembre prochain, des Twitch Drops vous permettront également de gagner des skins d’armes, des trophées et des caches en regardant des streams dédiés à The Division 2.

Enfin, à compter du 28 octobre prochain, l’événement « Nouvelle chaîne de projets » débutera officiellement, ce qui vous permettra de vous lancer dans sept tâches quotidiennes afin de débloquer diverses récompenses telles que des caches d’objets, des composants exotiques, la tenue « Sinister Shade » ou encore une nouvelle armée dénommée « Quickstep ». Et ce ne sont là que les principales fonctionnalités de l’événement, dont vous pouvez retrouver un aperçu plus détaillé encore sur le site officiel de The Division 2.

Événements, ajustements et correctifs sont aussi de la partie

Loin de s’arrêter là, Ubisoft annonce également l’arrivée de deux nouveaux événements dans le jeu, qui viendront alors succéder à « Tech Overdrive » et « Brand Surge ». Et à l’instar de ces derniers, ceux-ci auront notamment pour objectif d’offrir de puissants boosts à la communauté de The Division 2 pendant une durée très limitée. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet :

Redline Overdrive – Événement de multiplication de stats

Il se déroule du 24 au 27 octobre

Stats boostées : +50% de dégâts critiques +25% de chance de coup critique +25% de limite maximale de chance de coup critique +25% de taille du chargeur +25% de vitesse de rechargement



Expertise Surge – Événement de multiplication de ressources

Il se déroule du 7 au 10 novembre

Il améliore votre expertise plus rapidement en doublant les matériaux d’amélioration provenant de toutes les sources durant l’événement.

À cela viennent également s’ajouter des options d’apparences étendues, qui permettant par exemple aux joueurs de The Division 2 de porter des sweats à capuches avec des masques et des chapeaux plus grands ; ainsi que l’apparition de butin ciblé dans les activités de représailles ou encore de timers prolongés à Brooklyn.

Conformément aux retours de la communauté, Ubisoft a aussi décidé de mettre à jour les récompenses des points de contrôle, qui incluent désormais des XP de saison, des XP réguliers et des matériaux ; en plus de corriger plusieurs problèmes liés à l’équipement et aux talents. Et c’est sans compter les multiples correctifs, qui devraient alors rendre The Division 2 encore plus agréable à jouer.

Source : Ubisoft