The Division 2 va accueillir prochainement un nouveau DLC avec plein de nouveautés ainsi que le retour d'une ville iconique et d'un gadget qui rappellera des souvenir aux fans de la licence.

On a tendance à ne retenir d’Ubisoft que ses couacs et ses problèmes, mais on oublie souvent que l’entreprise à de très gros jeux toujours en activité, et ce, depuis de nombreuses années. Rainbow Six Siege va fêter ses 10 ans et va recevoir une énorme mise à jour, For Honor tourne depuis près d’une décennie lui aussi et ne cesse de se mettre à jour en ajoutant du nouveau contenu, et il y a également The Division 2, le shooter teinté de MMO qui recevra très prochainement un toute nouvelle DLC à l'occasion de sa septième année d’existence.

Battle for Brooklyn, le nouveau DLC de The Division 2 se dévoile

C’est un retour dans les rues de New York qui attend les joueurs pour cette nouvelle extension. Une ville iconique pour les fans de la licence puisqu’ils ont déjà pu l’arpenter de long en large et en travers dans le premier épisode. Cette fois-ci en revanche, de nouveaux lieux seront disponibles. Vous pourrez ainsi découvrir les quartiers de Brooklyn et Dumbo en plein automne qui plus est, une première pour la licence qui se déroulait jusqu’ici en hiver sous la neige.

Ubisoft promet entre 6 et 10 heures de durée de vie pour compléter les missions et découvrir les différents points d'intérêt du secteur. Au total vous aurez 4 points de contrôles à sécuriser, 12 activités, 10 cibles importantes à éliminer, 8 nouvelles énigmes ainsi que de nouveaux sets d’équipement bien entendu.

Si le post-apocalyptique militarisé sera toujours d’actualité dans les rues de New York, la vie semble reprendre quelque peu son cours avec de petites communautés bien installées, mais toujours malmenées par les factions ennemies comme les Nettoyeurs, qui seront une fois de plus au cœur de la nouvelle intrigue. Ces derniers auront visiblement trouvé le moyen de produire de la Flamme violette en masse. Une ressource qu’il utilise dans leur armement et que les plus fidèles de The Division 2 ont déjà pu croiser auparavant lors de certaines Incursions. Désormais, cet armement sera monnaie courante dans les rues de New York et le combattre sera toujours aussi difficile. Un nouvel effet de statut a même été créé pour l’occasion : la corrosion. Cette corrosion s'attaquera directement à votre armure maximum ce qui veut dire que plus durera le combat, plus vous serez fragilisé.

Retour d'une fonctionnalité très appréciée et une sortie imminente

Le DLC de The Division 2 marque également le retour de la Couverture intelligente, une capacité bien connue des joueurs du premier The Division. Ici, elle sera déclinée en deux variantes offrant chacun des bonus différents. Enfin, un nouveau masque exotique fera son entrée « The Catalyst » qui augmente les dégâts lorsque vous subissez des afflictions. Quoi de mieux pour affronter des Nettoyeurs capables de brûler ou encore d’infliger la fameuse corrosion ?

Le DLC Battle for Brooklyn de The Division 2 sortira le 27 mai prochain sur tous les supports au prix de 14,99€. Une version deluxe sera également proposée et comportera quelques cosmétiques bonus. Le jeu s’offre par la même occasion une version Gold Edition comprenant le jeu de base et le DLC, mais également une version Ultimate avec le jeu The Division 2, le DLC ainsi que le Pass Année 1 comprenant une flopée de contenu.