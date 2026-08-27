The Division 2 va finalement avoir droit à une fonctionnalité que les joueuses attendent depuis la sortie, mais aussi à une nouvelle extension sous peu.

The Division 2 va enfin passer cross-play, mais Ubisoft a d'autres surprises dans sa besace. En cette semaine pleine d'effervescence, notamment avec le lancement de la nouvelle saison aujourd'hui, le géant français révèle toujours plus de contenu pour son TPS. En effet, il vient d'annoncer une nouvelle extension qui prendra place au cœur d'un lieu iconique de New York. Autant de nouvelles qui devraient réjouir les fans.

The Division 2 va enfin vous permettre de jouer en cross-play

Depuis sa sortie en 2019, Tom Clancy's The Division 2 vous contraint à jouer uniquement avec les personnes étant sur la même plateforme que vous. Cela veut dire que si vous êtes sur PC et vos proches sur consoles ou vice verse, impossible de partir en mission ensemble. Rien de plus frustrant comme limitation pour un jeu multi.

Mais c'en sera bientôt terminé de cette frustration, justement. Ubisoft vient d'annoncer un grand changement dans l'approche du jeu. C'est désormais officiel, après 7 ans d'attente, The Division 2 passera en cross-play dès le mois de novembre 2026. Le studio a même déjà décrit comme cela se passera pour vous :

Le cross-play sera activé par défaut pour tous les joueurs, mais vous pourrez le désactiver

Vous serez migré automatiquement vers le nouvel environnement cross-play

Vous pourrez ainsi jouer avec des agents d'autres plateformes

La capacité des clans va augmenter de 50 à 100 membres maximum

Ubisoft annonce Echoes of Central Park, la nouvelle extension

Ubisoft ne pouvait évidemment pas se contenter de l'annonce du cross-play pour le panel spécial à la Gamescom. L'éditeur français avait donc une grosse surprise pour tous les joueurs. C'est officiel, le jeu va prochainement accueillir une nouvelle extension qui vous enverra en mission en plein Central Park

Préparez-vous à enquêter sur un appel au secours venant du West Side de New York dans The Division 2 Echoes of Central Park. À vous de découvrir ce qui se cache derrière le trouble. Vous plongerez dans une atmosphère relativement sombre, où seront tapis des ennemis prêts à vous faire la peau.

Il est encore un peu tôt pour donner la date de sortie de ce DLC The Division 2. Cependant, Ubisoft ne tardera pas à nous en donner des nouvelles. En effet, l'éditeur nous donne déjà rendez-vous pour un événement spécial qui en dévoilera bien plus sur cette extension. Prenez note, voici quand se tiendra l'Echoes of Central Park Showcase :

Date : 24 septembre 2026

: 24 septembre 2026 Horaire (France) : 18 heures

(France) : 18 heures Plateformes : chaînes Twitch et YouTube d'Ubisoft et de la licence