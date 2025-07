The destin de The Division 2 continue d'osciller entre ombre et lumière. Le jeu parvient encore à surprendre ses fans, mais les coulisses chez Ubisoft révèlent une réalité plus amère.

L'éditeur semble déterminé à maintenir The Division 2 en vie. Six ans après sa sortie, le looter-shooter en monde ouvert s'offre un second souffle avec du nouveau contenu des plus inattendus. Voilà qui fera plaisir à bien des fans. Mais, pendant ce temps, un événement moins glorieux se joue en interne pour Red Storm Entertainment, un des studios les plus liés à la franchise.

Une agréable surprise pour les fans de The Division 2

Du côté du jeu, la bonne surprise est venue de nulle part mais elle devrait apporter un vent de fraîcheur au titre. C'est désormais officiel : Tom Clancy's The Division 2 va accueillir très bientôt un crossover avec Payday, le célèbre jeu de braquage.

Ce partenariat entre Ubisoft et Strabreeze Studios prend avant tout la forme de nouveaux cosmétiques pour The Division 2. Ainsi, votre escouade pourra revêtir des skins faisant directement écho à Payday. Parmi les accessoires proposés, on retrouvera les masques iconiques de la saga. Mais ça, vous le découvrirez bien assez tôt puisque le crossover sera lancé le 15 juillet 2025.

Une ombre au tableau pour le studio

Cependant, cette annonce de collaboration intervient alors que le couperet vient de tomber pour Red Storm Entertainment. Dans un communiqué partagé auprès d'IGN, Ubisoft annonce avoir pris la décision de licencier 19 employés au sein de ce studio de soutien sur The Division 2 :

Aujourd'hui, Ubisoft a pris la décision de supprimer 19 postes chez Red Storm Entertainment. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus et ciblés de restructuration et de réduction des coûts au niveau mondial. Il répond aussi aux exigences des différents projets du studio. Bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, elle était nécessaire compte tenu de nos priorités opérationnelles. Nous restons déterminés à soutenir les personnes concernées en leur offrant des indemnités de départ complètes, des prestations de soins de santé étendues et une aide à la transition de carrière. Nous sommes profondément reconnaissants de leur travail acharné et de l'impact qu'ils ont eu sur Ubisoft. Communiqué d'Ubisoft.

C'est un coup dur qui frappe le studio fondé en Caroline du Nord par Tom Clancy en personne. Historiquement, Red Storm Entertainment contribue activement aux jeux des franchises The Division, Ghost Reacon ou encore Far Cry. Cette restructuration risque donc d'affecter directement les projets sur lesquels ils posent la main. Le temps est encore aux économies chez Ubisoft après plusieurs vagues de licenciement en 2024.