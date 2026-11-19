The Division 2, le looter shooter d'Ubisoft, accueille enfin une fonctionnalité que les joueuses et joueurs attendent depuis le début. Vous pouvez maintenant jouer en cross-play.

Après 7 ans d'attente, les agents de The Division 2 vont enfin pouvoir se retrouver sur le même terrain de jeu grâce à l'ajout du cross-play. Ubisoft et son studio Massive Entertainment viennent de déployer cette fonctionnalité incontournable qui manquait pourtant au looter shooter depuis son lancement. Découvrez comment jouer avec des partenaires d'autres plateformes.

The Division 2 accueille enfin la fonctionnalité que les joueurs attendaient

On peut parler de petite révolution quand ça fait si longtemps qu'on attend. La communauté active depuis 2019 sur The Division 2 voit l'arrivée d'une fonctionnalité qu'elle espérait retrouver depuis le début. Finalement, il aura fallu attendre 7 ans, mais cette fois, ça y est : le cross-play est disponible.

Déployée depuis le 18 novembre, cette nouveauté va faire une vraie différence pour les joueuses et joueurs. En effet, le cross-play vous permet désormais de jouer avec n'importe qui sur The Division 2. Peu importe que vous soyez sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Series S|X, il n'y a plus de séparation par défaut.

Cela dit, on parle bien ici du cross-play permettant de jouer avec des joueuses et joueurs d'autres plateformes. Notez que la fonctionnalité telle qu'elle a été mise en place ne bénéficie pas d'un cross-save. Cela veut dire que nous ne retrouverez pas votre progression d'une plateforme à l'autre si vous souhaitez par exemple jouer sur PC et sur une console.

© Ubisoft

Comment activer ou désactiver le cross-play ?

Comme nous le disions, le cross-play devient l'un des réglages par défaut de The Division 2. C'est-à-dire qu'après la maintenance du 17 novembre, vous avez intégré automatiquement le nouvel environnement conçu pour cela. Cela veut dire que dès que vous lancez le jeu, vous pouvez jouer avec des personnes d'autres plateformes.

Cependant, Ubisoft vous donne le choix de désactiver le cross-play. Si vous préférez rester entre PCistes ou profils consoles par exemple, vous pouvez changer d'environnement et rester dans un écosystème exclusif à votre plateforme sur The Division 2. Voici comment procéder :

Lancez le jeu.

Ouvrez le menu de sélection de personnages.

Choisissez l'option « Sélectionner ».

Rendez-vous ensuite dans la section « Gameplay ».

Choisissez d'activer ou désactiver le cross-play.