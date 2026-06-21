Avis aux joueurs de The Division 2 : vous pouvez en ce moment récupérer un tas de contenus gratuits, mais il ne faudra pas trop tarder pour en profiter !

Ubisoft fête l'été comme il se doit dans The Division 2 avec une une vaste opération séduction sous la forme de nombreux contenus gratuits à récupérer. Pendant encore plusieurs jours, les joueurs peuvent récupérer une série de récompenses gratuites pratiquement sans rien faire. En revanche, il faut faire vite vous n'avez que jusqu'au 24 juin 2026 à 00h59 (heure de Paris) pour en profiter.

Opération estivale de contenus gratuits sur The Division 2

Cette vaste opération en rapport avec The Division 2 prend plus précisément la forme de contenus gratuits à récupérer via les traditionnels Twitch Drops, nom de code « TD2 Y8S2 ». Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments à utiliser en jeu.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à The Division 2 s'intéressent tant à des éléments pour gagner des caches de récompenses qu'à des éléments cosmétiques. L'événement se termine ce vendredi 24 juin 2026 à 00h59 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live en passant par la catégorie The Division 2 sur Twitch et en repérant les streamers précisant « DROP » dans le titre de leur stream, dont MCFixer, RaffGN7, PekenoSalta, ELTITOyoutube, WaynexEnterprise et d'autres ;

Hyena Logo Arm Patch : regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez la récompense

: regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez la récompense Named Item Cache : Regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

: Regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense Hyena Laugh Arm Patch : Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense

: Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Exotic Cache : Regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense

: Regardez le stream pendant 3 heures et récupérez la récompense Spray & Strip Weapon Skin : Regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense

Après avoir gagné les contenus gratuits en lien avec The Division 2 ci-dessus en fonction de leur temps de visionnage, ne reste plus qu'à les récupérer. Pour cela, rien de plus simple. Comme toujours, on rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran, vous pouvez très bien laisser tourner un stream tourner en coupant le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer pendant au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus

au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte The Division 2 sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Source : Twitch