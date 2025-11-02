The Division 2 veut vous faire plaisir pour cette fin d’Halloween avec plein de contenus gratuits. Mais attention, il va falloir faire vite pour en profiter. On vous dit tout.

Ubisoft fête Halloween comme il se doit dans Tom Clancy’s The Division 2 avec une nouvelle campagne de Twitch Drops. Pendant encore plusieurs jours, les joueurs peuvent récupérer une série de récompenses gratuites simplement en regardant leurs streamers préférés. Par contr, il faut faire vite vous avez jusqu'au 4 novembre 2025 à 22h59.

Plein de contenus gratuits sur The Division 2

Cette campagne baptisée “The Division 2 Y7S2 Halloween” permet de débloquer huit récompenses au total, dont des caches exotiques, des objets nommés et plusieurs tenues thématiques. Plus vous regardez, plus vous gagnez. Après trente minutes de visionnage, vous débloquez la tenue Harvester, puis une Exotic Cache après une heure. En continuant, la tenue Under Wraps arrive au bout d’1h30, suivie d’une Named Item Cache à deux heures. La progression continue avec l’apparence Sinister à 2h30, une deuxième Exotic Cache après trois heures, puis la tenue Judgement au bout de 3h30. Enfin, les plus persévérants seront récompensés après quatre heures de visionnage avec la terrifiante Scarecrow, parfaite pour la saison.

L’événement se termine dans quelques jours, le 4 novembre, et ne reviendra pas avant un moment. Si vous n’avez pas encore récupéré vos récompenses gratuites, c’est le moment ou jamais. Entre ses caches exotiques et ses tenues d’Halloween, Ubisoft offre un joli cadeau aux fans de The Division 2 pour prolonger l’esprit d’Halloween un peu plus longtemps.

Comment récupérer ce contenu gratuit ?

Pas besoin de rester scotché devant votre écran. Vous pouvez très bien laisser le stream The Division 2 tourner en arrière-plan, même sans le son, ou zapper entre plusieurs chaînes éligibles. Quelques étapes simples suffisent ensuite pour récupérer vos récompenses. Voici comment faire :

Allez sur Ubisoft Connect et liez votre compte à votre compte Twitch .

et liez votre compte à . Suivez les instructions pour valider la connexion entre les deux comptes.

Regardez vos streamers favoris jouer à The Division 2 pendant la durée indiquée pour débloquer les récompenses.

Note importante : la chaîne doit avoir la mention « Drops Activés » dans sa description pour que cela fonctionne.

dans sa description pour que cela fonctionne. Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification sur Twitch .

. Connectez-vous ensuite à votre compte Ubisoft sur PC ou consoles pour recevoir vos récompenses directement en jeu.

