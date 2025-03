En ce mois de mars 2025, Tom Clancy's The Division 2 fête officiellement ses six ans de bons et loyaux et services. Pour remercier la communauté de cette solide longévité, Ubisoft se fend de divers cadeaux à l'attention des joueurs. Qu'il s'agisse d'un nouvel élément en jeu, ou de contenus gratuits à récupérer via d'autres médias, voici un petit rappel du dispositif mise en place pour l'anniversaire du jeu multi phare du géant français, qui n'est visiblement pas encore prêt à abdiquer pour un troisième opus, puisqu'un DLC baptisé Battle for Brooklyn est actuellement en développement. Celui-ci aurait d'ailleurs dû sortir en 2025, mais a fait l'objet de l'annonce d'un report jusqu'à nouvel ordre en début d'année.

Du contenu gratuit à gogo pour le sixième anniversaire de The Division 2

Pour bien commencer les célébrations de l'anniversaire de The Division 2, Ubisoft offre tout d'abord gratuitement un « Sac à dos Anniversaire » qui présente un affichage dynamique unique indiquant le niveau de progression SHD de l'Agent qui le porte. Ensuite, c'est à travers une campagne Twitch Drops que le titre propose de récupérer divers contenus gratuits. Celle-ci sera active jusqu'au lundi 17 mars, mais sera suivie par une seconde semaine de Twitch Drops.

Pour en profiter, la marche à suivre est relativement simple : se rendre sur une chaîne participante en live, dont Walmouss, RaffGN7, PekenoSalta, Lycantocles, grzmot69streams et d'autres encore. Assurez-vous également avant cela que votre compte Twitch est bien relié à la plateforme sur laquelle vous jouez à The Division 2, comme par exemple Ubisoft Connect sur PC. Ensuite, rendez-vous donc sur une chaîne partenaire de la célébration des six ans de The Division 2, reconnaissable grâce à la mention [DROPS] dans le titre d'un stream donné. Il ne vous restera ainsi plus qu'à regarder ledit stream concerné pendant une certaine durée pour récupérer les contenus gratuits proposés, comme suit :

Deux caches d'Items Nommés : regarder un stream partenaire pendant 30 minutes

: regarder un stream partenaire pendant 30 minutes Écusson de bras Célébration : regarder un stream partenaire pendant 1 heure

: regarder un stream partenaire pendant 1 heure Cache Exotique : regarder un stream partenaire pendant 2 heures

: regarder un stream partenaire pendant 2 heures Skin d'arme Célébration : regarder un stream partenaire pendant 3 heures

Source : Twitch