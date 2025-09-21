Ubisoft relance une nouvelle campagne de Twitch Drops pour The Division 2, à l’occasion de la saison 2 de l’Année 7. Les joueurs ont jusqu’au 23 septembre 2025 à 23h58 pour récupérer une série de récompenses exclusives simplement en regardant des streams partenaires. Il ne reste donc plus beaucoup de temps.

Du contenu gratuit sur The Division 2

Le système de Twitch Drops de The Division 2 repose sur la durée passée devant un stream partenaire, et chaque palier de temps offre une récompense spécifique. Après seulement 30 minutes de visionnage, les joueurs débloquent l’objet Champignon, suivi au bout d’une heure par une Cache Exotique. En restant une demi-heure de plus, on obtient l’ornement "Death Head’s Moth", tandis qu’au bout de deux heures, ce sont deux Caches d’objets nommés qui viennent enrichir l’inventaire. La progression continue ensuite avec "Undergrowth" à 2h30, une nouvelle Cache Exotique après trois heures, puis l’objet cosmétique "Murder" à 3h30.

Enfin, les plus assidus seront récompensés par "Firefly" sur The Division 2, déblocable après quatre heures complètes de visionnage. Au total, ce sont donc huit récompenses uniques qui attendent les joueurs, mêlant cosmétiques exclusifs et caches de haut niveau, idéales pour renforcer son agent et donner un peu plus de style à son équipement.

Comment récupérer les cadeaux ?

Le principe est simple. Il suffit de lier son compte Ubisoft avec The Division 2 à son compte Twitch, puis de suivre un stream partenaire diffusant The Division 2. Parmi les créateurs confirmés, on retrouve notamment EnragedCinema, MCFixer, cypheroftyr, RaffGN7, PekenoSalta, et plusieurs autres. Attention, les drops ne sont pris en compte que sur un seul stream à la fois, et il faut penser à récupérer chaque récompense via l’onglet inventaire de Twitch. Cette campagne est active du 9 septembre à 18h jusqu’au 23 septembre 2025 à 23h58 (heure de Paris). Passé ce délai, il ne sera plus possible de débloquer ces objets.

Pour les vétérans de The Division 2, ces drops offrent un bon moyen d’obtenir du loot supplémentaire sans effort. Quant aux nouveaux joueurs, c’est l’occasion parfaite de renforcer rapidement leur inventaire, tout en profitant du contenu proposé par la communauté. En clair, il suffit de laisser tourner un stream partenaire pour récolter ces bonus. Alors, si vous voulez ajouter un peu de style et de puissance à votre agent, il ne vous reste plus qu’à allumer Twitch avant la fin de l’événement.

Source : Twitch