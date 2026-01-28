Voilà une annonce d'Ubisoft qui devrait ravir les joueurs de The Division 2. Mais surprise, elle va aussi faire plaisir aux fans d'une autre licence du studio.

Il y a parfois des collaborations que personne ne s'attendait à cocher sur son bingo jeu vidéo de l'année. Et pourtant, c'est Ubisoft qui vient de l'annoncer : une belle surprise devrait arriver pour les fans de The Division 2, puisque ce très bon shooter à la troisième personne s'apprête à accueillir un événement inédit. Il s'agit même d'une collaboration pour le moins surprenante, avec une autre licence bien connue de l'éditeur.

The Division 2 s'allie à une autre célèbre licence d'Ubisoft

Depuis sa sortie en 2019 et sa récente reparution sur Steam en 2023, The Division 2 continue d'être mis à jour assez régulièrement avec du nouveau contenu. Il accueillait encore un événement hivernal en décembre dernier, des challenges temporaires et même le début d'une nouvelle saison. C'est souvent l'occasion de voir apparaître de nouvelles mécaniques, le dernier ajout concernant par exemple des PNJ qui combattent à nos côtés.

The Division 2 s'autorise même parfois des avec d'autres séries, comme PAYDAY en juillet 2025 ou Avatar Frontiers of Pandora il y a quelques jours. C'est cependant avec Assassin's Creed qu'il s'apprête à collaborer. Du 29 janvier au 12 février, les joueurs du shooter d'Ubisoft pourront mettre la main sur de nouveaux éléments cosmétiques gratuits et payants pour leurs Agents. On peut notamment apercevoir des tenues inspirées d'Ezio Auditore et Edward Kenway, ainsi que plusieurs emblèmes et avatars thématiques.

L'événement amènera plusieurs éléments cosmétiques gratuits à débloquer pour The Division 2.

Comme c'était le cas pour les précédents événements similaires, le Pass Evénement progresse grâce à l'XP récoltée durant la saison. Et il n'y a pas forcément besoin de passer à la caisse, puisque le parcours gratuit avec du contenu cosmétique sera accessible pour tous les joueurs.

Il n'y a pas à attendre très longtemps pour connaître en détail le contenu de cette collaboration. Ubisoft prévoit justement un livestream ce jeudi 28 janvier à 15 heures sur la chaîne Twitch du jeu. L'équipe y présentera en détail le contenu de cette collaboration et les détails de l'événement, qui occupera les joueurs pendant les deux semaines à venir.