The Division 2 souffle ce mois-ci sa sixième bougie, et Ubisoft en profite pour faire le plein d'annonces et de cadeaux pour marquer le coup comme il se doit.

Même si les six ans de Tom Clancy's The Division 2 arrivent d'une manière douce-amère, Ubisoft ayant au préalable prévenu que le DLC prévu cette année était repoussé jusqu'à nouvel ordre, l'équipe tâche de se rattraper en indiquant ce qui attend les Agents sur le terrain pour l'année à venir et au-delà. Qui dit anniversaire dit également célébration avec de nombreux cadeaux à destination de la communauté. On épluche ces nouveaux ordres de mission plus en détail.

The Division 6 dégaine le champagne pour ses six ans

Pour souhaiter un bon anniversaire à The Division 2 et sa communauté, Ubisoft s'est fendu de la courte mais riche en annonces vidéo ci-dessous. On y retrouve Yannick Banchereau, directeur créatif du jeu, Palle Hoffstein, producteur artistique et Daria Ilyina, manager produit. « De sa sortie en mars 2019 à la Saison 3 de la sixième année, nous avons fait un long chemin dans cette vision post-pandémique de Washington D.C. Nous souhaitons aujourd'hui célébrer avec vous, notre communauté, ce beau parcours. Nous n'en serions pas là sans vous, Agents, et nous vous remercions pour votre continuel support », indique en préambule le directeur créatif de The Division 2.

Dans l'immédiat, cette célébration des six ans de The Division 2 va prendre la forme d'un « Sac à dos Anniversaire ». Celui-ci présente un affichage dynamique unique indiquant le niveau de progression SHD de l'Agent qui le porte. Ubisoft en profite également pour annoncer deux semaines de campagnes Twitch Drops, la première étant active jusqu'au 17 mars. Les joueurs pourront donc récupérer divers cadeaux gratuits en regardant des streamers partenaires pendant une durée déterminée, avec les récompenses suivantes en fonction du temps de visionnage :

Deux caches d'Items Nommés : regarder un stream partenaire pendant 30 minutes

: regarder un stream partenaire pendant 30 minutes Écusson de bras Célébration : regarder un stream partenaire pendant 1 heure

: regarder un stream partenaire pendant 1 heure Cache Exotique : regarder un stream partenaire pendant 2 heures

: regarder un stream partenaire pendant 2 heures Skin d'arme Célébration : regarder un stream partenaire pendant 3 heures

D'autres annonces pour l'avenir, dont une très attendue

En plus de ces cadeaux pour célébrer les six ans de The Division 2, l'équipe se fend également de quelques annonces supplémentaires pour l'avenir de la licence. À commencer par le podcast Tenacity, qui entend présenter des technologies bien réelles et des concepts pour aider les auditeurs à survivre à des événements comme ceux dépeints dans la franchise. Le tout sera animé par Bradley Garrett, docteur ès géographie, explorateur urbain et spécialiste de la survie de son état.

Enfin, l'équipe de The Division 2 nous montre un aperçu du très attendu DLC Battle for Brooklyn, qui pour rappel avait en début d'année fait l'objet de l'annonce d'un report. La fameuse extension à venir du jeu va donc centrer son récit sur Brooklyn, avec des affrontements visiblement viscéraux au corps-à-corps, ainsi que de nouveaux ennemis et de nouvelles armes au programme. Il faudra cependant repasser plus tard pour savoir quand celui-ci sortira. Quoi qu'il en soit, bon anniversaire à The Division 2, qui n'est visiblement pas encore prêt à prendre sa retraite et laisser le champ libre à un troisième opus.

Source : Ubisoft sur YouTube