The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me va introduire plusieurs nouvelles mécaniques pour diversifier la formule initiale. Le dernier trailer présente ces ajouts et révèle la date de sortie.

The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me fera t-il mieux que The Quarry, le dernier jeu du studio Supermassive Games ? Il va en tout cas se donner les moyens d'évoluer pour apporter un vent de fraîcheur à cette anthologie horrifique.

Quand sort The Devil in Me ?

The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me sera disponible le 18 novembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un collector terrible est d'ailleurs prévu pour le lancement. Le jeu raconte l'histoire de documentaristes qui se rendent dans une réplique du Château des meurtres, lieu où le tueur en série H. H. Holmes a commis ses crimes.

Ce qui est intéressant et c'est tout l'objet de la bande-annonce de la Gamescom 2022, c'est que le gameplay sera bien plus diversifié. On ne sera plus seulement sur du « film interactif » avec des QTE.

Chaque personnage aura plus d'options d'exploration afin de courir, sauter un obstacle ou de grimper pour rejoindre certaines zones. Ça ne s'arrête pas là. Un inventaire pour entreposer une panoplie d'objets fait son entrée. Il y aura par exemple une caméra, un flash et si l'on se réfère à un passage, un inhalateur. Si besoin, ils pourront aller de main en main, être modifiés voire se briser. Des mécaniques plus proches d'un survival horror.

Et comme un survival horror, The Devil in Me aura des énigmes à résoudre. Des casse-têtes qui décideront probablement de la mort ou de la survie des personnages.