Difficile de se faire un avis réel sur The Day Before faute de preuve mais en tout cas le studio derrière le MMO clame haut et fort plusieurs choses.

Depuis quelques jours le MMO The Day Before, qui s'annonce être un mixte entre The Last of US et The Division avec une pointe de DayZ fait beaucoup parler de lui. Comme nous le reportions, un utilisateur connu de Discord sous le nom de "Wholf", qui fait office de modérateur principal sur le serveur du jeu The Day Before a exprime de sérieux doutes sur l'existence même du MMO. Suite à cela, le studio Fntastic a voulu commiquer pour mettre les choses au clair en s'exprimant au micro de chez IGN.

The Day Before scam ou pas scam ?

Les co-fondateurs de Fntastic, Eduard et Aisen Gotovtsev, ont dénoncé toute allégation d'escroquerie après que plusieurs membres de la communauté de The Day Before se soient inquiétés du fait que le jeu ait été retardé plusieurs fois. Voilà ce que l'on peut apprendre via la déclaration :

Nous avions prévu de déplacer la sortie du jeu avant et prévoyons de l'annoncer avec Mytona dans une vidéo de gameplay de 10 minutes. Et puis vous savez tous ce qui s'est passé. Donc, pour être sûr, pour s'assurer qu'il n'y a plus de retard, nous avons, avec l'éditeur, choisi le 10 novembre. C'est une date sûre, compte tenu du différend sur la marque. La tempête finira par se calmer et le temps remettra tout à sa place. Lorsque le jeu sortira, les gens verront enfin la vérité. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes reconnaissants pour ce voyage fantastique et le fait que vous soyez avec nous. Nous ne croyons qu'au produit final. Quoi qu'on en dise, vous le verrez par vous-même le 10 novembre de cette année. Nous espérons qu'après le succès du jeu, nous donnerons aux gens la foi que dans cette vie, si vous persévérez vers un rêve, il se réalisera, malgré tous les obstacles et les doutes

De notre coté on attend évidemment d'en savoir plus avec une nouvelle bande annonce de gameplay qui pourrait effectivement mettre fin à une partie des doutes. Wait and see pour la suite. Pensez-vous que le jeu est réel ? Si oui, est-ce qu'il vous intéresse ?