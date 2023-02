Ironie du sort, The Day Before, ce jeu entre The Last of Us et The Division accusé d'être un scam, doit désormais lutter contre une arnaque en ligne.

Rien ne va plus pour The Day Before après un énième report.

Des escrocs s'emparent du bad buzz The Day Before

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, The Day Before est un MMO qui s'est hissé tout en haut de la liste de souhaits des joueurs Steam. Un jeu dont on ne sait pratiquement rien, mais qui crée le buzz depuis son annonce. À première vue, le titre devrait miser sur des valeurs sûres en allant piocher sans vergogne dans The Last of Us, The Division ou encore DayZ.

Un jeu repoussé à la dernière minute, encore, ce qui a suscité une certaine inquiétude au sein de la communauté qui pense que The Day Before n'existe pas même si le studio dément fermement. Énième rebondissement aujourd'hui, le jeu accusé d'être un scam, est maintenant victime d'une arnaque.

Des personnes, qui ne sont pas les développeurs, se feraient passer pour le studio et offriraient des opportunités d'opérations spéciales à des créateurs de contenus, avec la distribution de clés pour un accès anticipé. Les équipes ont prévenu qu'il s'agissaient de message « frauduleux » sur leur Discord.

Il nous a été rapporté que plusieurs influenceurs ont reçu des messages de personnes prétendant représenter Fntastic. Ce sont des messages frauduleux et nous encourageons toute personne à prévenir l'équipe de modération du jeu afin que des mesures appropriées puissent être prises. Via Gamesradar+.

Voilà qui ne va pas arranger la réputation de The Day Before...

Steam supprime le jeu, pourquoi ?

Jeu le plus attendu par la communauté Steam, The Day Before a disparu de la plateforme de Valve. La page a été supprimée et à l'heure d'écrire ces lignes, elle est toujours indisponible. Le studo Fntastic dit que c'est une simple difficulté technique qui devrait être résolue lors de la maintenance Steam.

Il s'agit d'un bug connu qui a affecté plusieurs titres auparavant. Nous vous prions de ne pas envoyer de messages négatifs ou de vous joindre aux plaintes existantes. Soyez assurés que notre jeu sera à nouveau visible sur la boutique Steam dès que la maintenance sera terminée. Via Rock Paper Shotgun.

La plateforme Steam était-elle en train de vérifier en coulisses l'existence de The Day Before ? Réponse au prochain épisode ce feuilleton qui risque peut-être de durer...