L’ambitieux MMO The Day Before ne sortira finalement pas cet été. Le jeu ouvertement inspiré de The Last of Us et The Division est repoussé, mais pour une bonne raison.

Bonne et mauvaise nouvelle pour The Day Before. Le jeu russe a fait un carton plein depuis son annonce. Et ses airs assumés de The Last of Us, The Division et d’une poignée d’autres jeux post-apocalyptiques n'y sont pas étranger. Cependant, comme la plupart des productions actuelles, le titre passe par la case report à quelques mois de sa sortie, mais ce n'est pas une mauvaise chose.

Un gros retard pour The Day Before

Gros retard en perspective pour The Day Before. A mi-chemin entre The Last of Us, The Division ou encore State of Decay, le jeu s’est imposé comme le titre le plus wishlisté de Steam, rien que ça. Et pour cause, le MMO de Fntastic n’a pas cessé d’impressionner au fil des présentations avec sa belle plastique et son gameplay attrayant. Nombreux sont celles et ceux qui avaient hâte de poser leurs mimines dessus en juin, mais il va falloir attendre encore longtemps.

Le studio russe a annoncé que The Day Before ne sortira finalement que le premier mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Un gros retard certes, mais c’est potentiellement pour une bonne cause. Les développeurs ont décidé de passer le jeu sous l’Unreal Engine 5. Forcément, ils ont besoin d’un temps supplémentaire pour convertir leur données et faire pleinement honneur au tout nouveau moteur d’Epic Games qui promet de faire des merveilles.

Un MMO post-apocalyptique avec de grosses ambitions

Des millions de joueurs ont ajouté The Day Before à leur liste de souhaits Steam, faisant de lui l'un des jeux les plus attendus au monde. Ressentant et comprenant la grande responsabilité qui nous incombe, non sans une immense gratitude, nous sommes heureux d'annoncer que The Day Before passe à l’Unreal Engine 5 ! La transition vers un moteur plus avancé et adapté aux mondes ouverts rendra le gameplay encore plus fantastique.

Le passage à l’Unreal Engine 5 devrait aider ce studio inconnu au bataillon à réaliser ses ambitions presque démesurées. The Day Before se situera en effet dans un univers post-apocalyptique mélangeant action et survie. Les joueurs pourront y faire des alliances, affronter d’autres clans et prendre part à de grosses batailles contre des « infectés ». Le tout sera porté par un monde ouvert annoncé comme gargantuesque avec des villes urbaines, des souterrains et des campagnes plus verdoyantes. Il y a de quoi faire saliver et on espère que le passage à l’UE5 lui sera salvateur.