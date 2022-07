2022 sera l'année de Supermassive Games ou ne sera pas. Après The Quarry, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me trouve sa fenêtre de sortie avec une bande-annonce angoissante. Un collector avec une tête « vivante » est également prévu.

The Quarry, la suite spirituelle d'Until Dawn, étant sortie, Supermassive Games et Bandai Namco reprennent la communication de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Ce nouvel et dernier épisode de la saison 1 se déroulera dans un hôtel peu tranquille.

Un trailer sur l'histoire de The Devil in Me

Et voilà, nous arrivons à la fin de la saison 1 de The Dark Pictures Anthology avec The Devil in Me. On quitte l'Irak de House of Ashes pour un hôtel où sévit un tueur en série. L'équipe de documentaristes dépêchée sur place pour enquêter regrettera rapidement son excursion là-bas.

Une équipe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation pour visiter une réplique du "Château des meurtres" du tueur en série H. H. Holmes. Une opportunité presque trop belle pour être vraie, à l'heure où ils cherchent désespérément à regagner l'intérêt du public. L'hôtel semble être le cadre idéal pour leur prochain épisode, mais il leur réserve quelques surprises. L'équipe découvre bientôt qu'elle est surveillée, manipulée, et qu'il y a bien plus en jeu que son taux d'audience !

Un collector qui n'a pas une "gueule de porte-bonheur"

Ce Story trailer cache une autre annonce : une édition collector pour The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. La boîte spéciale renfermera le jeu en physique, une carte postale et son enveloppe, une carte de visite exclusive, une carte de l'hôtel et un buste animatronique de 11cm. De quoi faire peur à vos invités. Il y a aura en plus un accès anticipé au « Curator’s Cut » pour des scènes inédites aux commandes d'autres personnages. Les choix et décisions différeront donc de la version classique.

Un pack House of Ashes + Devil in Me sera aussi proposé avec un jeu de cartes exclusif, des pin's, la carte de l'hôtel et le « Curator’s Cut ».

Le titre sortira à l'automne 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.