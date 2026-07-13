Trois ans après sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC, The Crew Motorfest se prépare à aller à la rencontre de millions de joueurs supplémentaires sur Nintendo Switch 2.

Nous approchons peut-être déjà du troisième anniversaire de The Crew Motorfest, mais une chose est sûre : le titre n’a pas encore fini de faire vrombir les moteurs. En effet, quelques semaines seulement après avoir officiellement franchi le palier des 10 millions de joueurs, celui que l’on tend à appeler le « Forza Horizon d’Ubisoft » a annoncé une grande nouvelle pour les millions de possesseurs de la Nintendo Switch 2, qui vont eux aussi bientôt pouvoir se lancer à pleine vitesse sur les routes d’Oahu.

The Crew Motorfest prépare sa sortie sur Nintendo Switch 2

Car oui, après Assassin’s Creed Shadows ou encore Star Wars Outlaws par exemple, l’éditeur français continue d’aller à la conquête de la Nintendo Switch 2 avec The Crew Motorfest, qui aura droit à son propre portage dès le 8 octobre 2026. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Ubisoft en profite par ailleurs pour annoncer que le jeu sortira à la fois au format physique et numérique, via le Nintendo eShop. Une précision qui réchauffera sans doute de nombreux cœurs étant donné les actualités du moment.

Malheureusement, aucune information particulière n’a été donnée concernant cette version Nintendo Switch 2, qui devrait par conséquent se contenter d’embarquer le même contenu que ses consœurs. Cela étant, avec trois ans de mises à jour post-lancement et un total de dix saisons à son actif, The Crew Motorfest ne manquera assurément pas de choses à faire pour les nouveaux venus, qui ont d’ores et déjà plusieurs dizaines d’heures de contenus à découvrir. Car s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas retirer à Ubisoft, c’est l’ampleur du suivi de ses différents titres.

Reste également à savoir comment tournera le titre sur la machine, aucune image n’ayant encore été révélée pour le moment. En espérant que cela soit davantage dans la veine du portage de Star Wars Outlaws, plutôt bien reçu par la critique, que celui d’Assassin’s Creed Shadows, dont les retours se sont avérés plus mitigés. Notons pour finir qu’à l’instar des versions PS5, Xbox Series et PC, The Crew Motorfest nécessitera une connexion en ligne obligatoire pour fonctionner sur Nintendo Switch 2, même si Ubisoft continue de travailler en coulisses sur un futur mode hors-ligne.

Source : Ubisoft