Après les leaks, Ubisoft confirme la sortie de The Crew 3 : Motorfest. Un nouvel épisode qui bouscule les habitudes de la série et qui imitera l'exclu Xbox Forza Horizon.

Prévu ou non de longue date, la présentation officielle de The Crew 3 : Motorfest a eu lieu. Les fuites étaient-elles réelles ? On fait le point avec toutes les informations du nouveau jeu de course en monde ouvert d'Ubisoft.

The Crew 3 annoncé sur consoles et PC par Ubi

La semaine dernière, Ubisoft était encore victime d'un leak. Une vieille habitude qui a révélé - ou plutôt reconfirmé - l'existence de The Crew 3. Un jeu en monde ouvert, comme les précédents, mais qui casserait la routine de la série avec un environnement totalement différent.

Alors que les deux premiers titres se déroulaient principalement sur les routes goudronnées d'un bout à l'autre des États-Unis, cet épisode « Motorfest » s'exporte à Hawaï, sur l'île d'Oahu plus précisément.

The Crew Motorfest prend place dans l’un des endroits les plus époustouflants et vivants de la planète : l’île d’O’ahu, dans l’archipel d’Hawaï. Cette île est le terrain de jeu idéal pour permettre aux joueurs de s’amuser en conduisant. Ces derniers pourront notamment faire la course dans les rues d’Honolulu, dévaler des pentes recouvertes de cendres volcaniques, s'aventurer dans la forêt tropicale luxuriante de l’île, faire du drift sur des routes de montagne sinueuses ou simplement se détendre sur une plage ensoleillée. Seuls ou en équipe, les joueurs pourront explorer l’île entière au volant de centaines de véhicules parmi les plus légendaires.

À l'inverse de The Crew 2, The Crew 3: Motorfest abandonne les avions, motos et bateaux pour se focaliser sur les voitures. Entre ça et les décors, on sent quand même l'inspiration Forza Horizon.

Soyez le premier à y jouer

Aucune date de sortie mais The Crew Motorfest sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Ubisoft+). En rejoignant l'insider program, vous pourrez même participer à un test fermé en différentes dès demain, mercredi 1er février 2023. Seul pré-requis véritable : avoir un pc car cet essai n'est pas ouvert aux consoles.