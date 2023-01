The Callisto Protocol, l’un des rares nouveaux survival horror AAA de ses denrières années, est disponible chez nous depuis le 2 décembre dernier sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu, sorti de l’imaginaire de Glen Schofield, le papa de Dead Space, en avait fait des caisses avant sa sortie en nous assurant que l’on en aurait pour notre argent en termes de gore et d’hémoglobine. Malheureusement, malgré ses qualités, le jeu n’a pas séduit les joueurs autant qu'espéré et il rate complètement ses objectifs. Et de loin.

C'est déjà fini pour The Callisto Protocol ?

Krafton, la maison mère du studio, misait pourtant très gros sur ce The Callisto Protocol et aurait dépensé environ 200 milliards de wons, soit approximativement 149 millions d'euros, pour mettre le jeu sur pied. Une somme colossale qui devait être remboursée en arrivant à écouler pas moins de 5 millions de copies. Le hic, c’est que le jeu n’a même pas encore franchi la barre des 2 millions à l’heure du premier bilan, alors qu’il aurait dû s’approcher des 4 millions pour pouvoir atteindre ses objectifs.

Estimations un poil trop larges ? Non. Lorsque l'on voit les sommes qui ont été investies, The Callisto Protocol n’a pas le choix s’il veut pouvoir avoir le droit à des suites. Suites que Glen Schofield comptait bien faire en cas de succès. C’est mal parti.

Du coup, la société derrière Krafton a revu tous ses objectifs à la baisse. Au lieu de viser les 4 millions dans les prochains mois, elle espère désormais en écouler au moins 2,1 millions. Autant vous dire que la bourse coréenne n’est pas ravie de la nouvelle.

À peine sortie, la franchise The Callisto Protocol prend déjà l’eau et aura fort à faire si elle souhaite pouvoir perdurer. Il faut dire que la sortie du jeu ne s’est pas totalement déroulée comme prévu et le jeu a dû faire face à d'énormes problèmes techniques, ce qui a mis les joueurs en colère, fatigués de voir des softs sortir sans avoir été peaufiné. Sur PC, c'est aussi le DRM Denuvo qui a été pointé du doigts, DRM que l'on retrouvera d'ailleurs sur Forspoken, ce qui fait déjà rager les joueurs.

De plus, The Callisto Protocol a globalement divisé la presse et les joueurs. S’il est salué pour ses graphismes et son sound design par exemple, le gameplay, la durée de vie et la difficulté ont quant à eux été critiqués à de nombreuses reprises. Certains lui reprochent également d’être beaucoup trop calqué sur Dead Space, qui aura d’ailleurs le droit à un remake très prochainement. The Callisto Protocol arrivera t-il a remonter la pente ? Affaire à suivre.