Depuis sa nouvelle présentation cette année, le jeu d'horreur The Callisto Protocol fait énormément parler de lui. Voilà ce que l'on peut apprendre à son sujet aujourd'hui.

Suite spirituelle de Dead Space, The Callisto Protocol semble être dans la droite lignée au niveau de l'horreur et de la représentation graphique de celle-ci. Pas étonnant quand on sait que son papa est aussi Glen Schofield. L'homme a d'ailleurs parlé de sa vision du jeu lors d'une interview pour EuroGamer.

The Callisto bien plus gore que Dead Space

Il y a des moments assez horribles, vraiment. Nous avons un moteur gore - nous avons construit la technologie Gore. C'est beaucoup de rendu, et peu importe comment vous y allez, des morceaux se détachent, ou des parties du visage, des parties de la tête . C'est tellement avancé par rapport à Dead Space...

Toujours dans une thématique joyeuse, on peut apprendre que les développeurs de The Callisto Protocol ont étudié le gore, la méthode de travail est particulière comme vous pouvez le voir :

De nos jours, Internet regorge de ce genre d'images. Je veux dire, ces gars regardaient des trucs horribles. C'est difficile à dire maintenant sur Internet. Est-ce vrai, ou est-ce faux? Il y a des trucs horribles - comme des photos de gens qui viennent de se tirer dessus. Et nous avons des tonnes de données. Ils s'y plongent vraiment. Cela ne les dérange pas au bout d'un moment. C'est comme, vous savez, si vous êtes infirmière, vous êtes médecin, vous cela voyez tous les jours.

Il vaut mieux tout de même avoir le cœur bien accroché pour faire ce genre de travail, même si comme pour tout, l'esprit humain peut s'habituer.

Pour mémoire, The Callisto Protocol est attendu pour le 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.